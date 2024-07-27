「南港鵝肉周」疑食物中毒原因曝 業者歇業公告最後還說警世語
台北南港鵝肉周營業40多年，7月上旬發生疑似食物中毒事件，累計11人就醫，衛生局下令停業並採集6件檢體送驗，食品中毒菌均為陰性，但3位病人糞便檢體檢出海鮮易帶有的腸炎弧菌，因該店有供應海鮮，推測是人員交叉汙染所致。業者未待檢驗結果就已公告歇業，大嘆熬過疫情，卻熬不過設備老舊與人員老化、大環境遽變。
衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局7月16日接獲通知，3位病人糞便檢體檢出腸炎弧菌，至於廚師手部檢體2件及炒鍋、炒匙、刀子、砧板4件環境檢體檢驗結果17日出爐，食品中毒菌均為陰性。因該餐廳有供應海鮮，推測此事件為人員交叉汙染所致。
林冠蓁說，該業者7月11日申請復業，因資料不全，衛生局請其補件，該業者於15日自行張貼歇業公告。
記者今天實地走訪南港鵝肉周，招牌已經卸下，現場人員忙著拆除內部，也提及預計今天就會拆完。業者在店面旁張貼結束營業公告，提及1980年起在地經營，迄今40餘年，歷任3位老闆均在狹小店址內努力提供美味，新鮮而衛生的服務。
即使面對設備逐漸老舊、經營成本日益提高、3年新冠疫情的種種考驗，老闆依然每日上午6時至晚上9時勤奮工作，每日採購並烹調食材，或每日、每周、每月店內環境清潔與消毒，都親力親為，與所有員工共同完成，不曾掉以輕心，也不曾一日懈怠。
業者說，衛生局7月6日通知有食物中毒通報並來店稽查，十分震驚與不解，但全面配合衛生局指示停止營業，並積極改善市府指示項目；感謝衛生局稽查科、食藥科協助事件處理，讓他們全面性了解目前經營管理、環境狀況及法規內容。
業者坦言，南港鵝肉周熬過疫情，卻熬不過設備老舊與人員老化，也熬不過大環境遽變；事件迄今經過多日思考，決定結束幾十年的營運。無論衛生局檢驗結果如何，請受到影響的顧客供相關診斷證明與就診收據給負責人或店內代表，收到資料後，第一時間會向本店投保的富邦產險申請理賠。
最後，業者即日起進行結束營業的各項清運工作，同時向3個對象表達心聲：「如果您是此次事件相關顧客，我們深表遺憾，並會配合北市府與富邦產險進行相關處理與申請理賠；感謝忠實顧客多年支持，我們會記得曾經的賓主盡歡；如果您只是路過，從未想要踏進這老舊的店面，想跟您說，天有不測風雲，卻能造成人的旦夕禍福，請珍惜眼前。」
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