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降雨熱區轉移東半部 下周一它逼近再有較大雨勢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
目前雨比較大的地方轉移到東半部，西半部周末兩天還是會有午後陣雨發生，同樣的還是山區會比較大。本報資料照片
目前雨比較大的地方轉移到東半部，西半部周末兩天還是會有午後陣雨發生，同樣的還是山區會比較大。本報資料照片

中央氣象署表示，凱米颱風已於上午8時減弱為熱帶性低氣壓。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，台灣持續受到凱米殘餘低壓帶引進的偏南到東南風影響，水氣偏多。風向轉變，目前雨比較大的地方轉移到東半部，西半部周末兩天還是會有午後陣雨發生，同樣的還是山區會比較大。

至於菲律賓東邊海面上的熱帶擾動，李至晟表示，目前預測它未來幾天會順著稍微西伸的太平洋高壓邊緣，接近巴士海峽到台灣東南部海面。不過因為距離比較近，發展時間不多，可能下周一到周二以熱帶低壓強度通過台灣南端，為迎風面的東半部跟恆春半島帶來較大的雨勢。

李至晟表示，預測下周三後，隨著低壓系統進入中國東南地區，台灣又會轉為西南到偏南風環境下的午後陣雨天氣型態，只有迎風面地區全天有些不定時的降雨。

空氣品質方面，李至晟表示，近期因為降雨和強風，讓大氣汙染物不易堆積，所以全台都大致不錯；不過從周末開始，隨著環境風減弱，再加上白天日照增強，在風勢較弱的內陸跟下風處的中北部市區，可能會因為紫外線的光化學反應，產生臭氧並累積，局部空品可能會來到普通等級。隨著對流雲系發展或入夜又會減少，整體來說沒有顯著惡化的疑慮。

凱米颱風 空氣品質

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