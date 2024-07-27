關注預防醫學 精準醫療 謝嘉娟接任三總汀州院區院長

三軍總醫院汀州院區醫療副院長謝嘉娟於七月廿四日升任三總汀州院區院長。謝嘉娟曾任三總日照中心主任，對於推動長照、老年醫學及AI醫療有深入研究。她表示，台灣即將邁入超高齡社會，將以全人照護的角度出發，分別從健康促進、疾病篩檢、慢性照護等，進一步落實「預防醫學」與「精準醫療」。

曾在日照中心照顧許多資深公民，謝嘉娟認為，真正的醫療，首重預防，如果等到疾病發生，才施以治療，病人所承受的辛苦與時間耗費，絕對會比平時重視養生保健與健康檢查的民眾，要來得更久且漫長。謝嘉娟上任後，將在預防醫學、精準醫療、老年醫學等領域。

謝嘉娟上任後，各界祝賀花籃湧入，包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，以及多位前大法官等政、商、法、軍、警界人士等。