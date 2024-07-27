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再生醫療雙法可望推動生技醫療產業發展 國科會秀研究成果

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國科會今召開超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫期中成果發表會，由生物技術開發中心產業發展處處長劉韋博主持。記者張博瑞／攝影
國科會今召開超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫期中成果發表會，由生物技術開發中心產業發展處處長劉韋博主持。記者張博瑞／攝影

國科會今召開超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫期中成果發表會，由生物技術開發中心產業發展處處長劉韋博主持。劉韋博說，台灣在再生醫學的研究及應用量能絕對不輸給他國，但過去礙於法規限制，台灣落後日本、美國，及歐盟等先進國家已有8到10年的時間，不過立法院甫於6月通過的「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」將加速新興再生醫療產品落地應用。

劉韋博指出，該計畫可以溯源自2022年，透過國科會跨部會整合，希望能夠結合產業和學界的動能，以精準醫療為基礎，推動細胞治療走向精準化及產業化，以滿足國家社會對於重大疾病之治療需求，同時藉由細胞治療再生醫學之施行，推動台灣下一波生技醫療產業發展。

此計畫由來自全國北中南7大頂尖學術研究團隊及醫療團隊共同合力執行，包括中央研究院、成功大學、陽明交通大學、台灣大學、中國醫藥大學、長庚大學以及亞東紀念醫院等7所學研醫單位，研發項目涵蓋誘導型多潛能幹細胞（iPSC）、異體細胞治療、基因修飾細胞、外泌體等新興再生醫療技術，以及安全性與有效性之評估平台。

適逢亞洲生技大會，國科會新創區將會展示相關研究成果，包含誘導型多潛能幹細胞、異體幹細胞或異體免疫細胞、基因修飾細胞、外泌體等研究亮點。

國科會說，專案執行至今已產出豐富成果，研發團隊皆積極朝向臨床試驗階段及商品化進行中。將積極推動加強再生醫療基礎和臨床研究、加速國內細胞治療產品開發，提升細胞製劑品質與製程效率，促進我國再生醫療尖端研發及精準健康產業之發展，為台灣醫療帶來更多的選擇，讓全民能共享精準健康之福祉。

國科會 團隊 醫學

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