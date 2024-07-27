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夜宿機場旅館、體驗星宇訓練 桃園機場體驗營開放報名

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」將於8月底至9月初共舉辦3梯次。圖／桃園機場公司提供
「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」將於8月底至9月初共舉辦3梯次。圖／桃園機場公司提供

桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」將於8月底至9月初舉辦3梯次，今年活動首度安排學員夜宿機場航廈內的膠囊旅館「町·草休行館」，更攜手星宇航空公司前進「運籌中心」與「飛機維修棚廠」體驗。活動費用5000元，每梯次正取28名學員，報名超過人數上限將採電腦抽籤方式，即起至7月31日開放年滿18歲民眾報名。

機場公司表示，為讓民眾有機會深入體驗機場運作，去年舉辦2天1夜暑期營隊，今年「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」活動內容更加多元，將前進機場空側跑道，近距離了解地面勤務作業、直擊消防隊及行李處理場等工作，及職人導覽跑道及航務作業流程。

機場公司指出，此次活動與星宇航空合作，安排學員參訪星宇航空運籌中心和維修棚廠等重要營運核心場域，學員將實境體驗機組人員的專業訓練過程；另也規畫入住「町·草休行館」，體會夜宿機場、夜晚在觀景臺欣賞飛機起降的樂趣，參加還可獲得紀念品及參加證書。

機場公司表示，桃園機場旅運量穩定成長，2024上半年客運量2218萬4,212人次，已超過疫情前（2019年）同期的9成。「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」即日起至7月31日中午11時59分開放網路報名，錄取名單將於8月6日前公布於桃園機場官方臉書粉絲團，詳情可查詢活動網站

星宇 桃園機場 桃機

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