南部、東部今慎防豪雨 低壓將增強下周一逼近台灣

重創中南部的凱米颱風，已於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓。不過，中央氣象署預報員張承傳表示，今天台灣還是在低壓帶的環境之下，天氣不穩定，明天太平洋高壓稍微增強，低壓帶會遠離台灣地區，降雨減少。不過，下周一、周二留意菲律賓東方海面的低氣壓，有往台灣靠近的趨勢；強度有機會再稍微增強一些，下周一、周二有機會降雨增多。

張承傳表示，目前台灣在低壓帶環境之下，風向吹偏南風，台灣附近水氣持續偏多，尤其東部外海有明顯的對流雲系。另外，在菲律賓東方海面也是一個大的低壓帶，其中有一個低壓慢慢發展趨勢，移動方向朝西北往台灣前進，下周一、周二會比較靠近台灣，有機會增強為熱帶性低氣壓，是否再進一步增強要持續觀察。今明兩天沿海注意長浪影響。

降雨趨勢，張承傳表示，今天降雨偏多，東半部、南部地區有短暫陣雨或雷雨，容易出現大雨的現象，尤其是在東部、東南部可能有局部豪雨發生，其他地區局部短暫陣雨或雷雨；中午過後北部地區、中部山區有局部大雨。明天高壓勢力稍微增強，低壓帶往西退出去，明天降雨比較減少一點，風向上明天比較偏東南風，所以恆春半島、東南部有一些局部陣雨或雷雨，會有比較大的雨勢，其他地區轉為多雲、午後局部短暫雷陣雨的天氣，西半部山區午後會有局部大雨出現。

張承傳表示，下周一、周二留意低氣壓接近，所以這兩天降雨增多，東半部、南部地區再度轉為短暫陣雨或雷雨天氣，而且有局部大雨發生的可能。其他地區下周一、周二也會有局部陣雨或雷雨。

張承傳表示，下周三之後，低壓帶逐漸離開，轉為偏西南風環境，水氣比較減少，下周三至周五轉為多雲到晴天氣，午後局部短暫雷陣雨。風向吹偏西南風，所以清晨到上午中南部地區有短暫陣雨或雷雨。