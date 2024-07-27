今仍有6國內航班、103船班停航 國際暨兩岸航線正常
重創中南部的凱米颱風，已於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓。交通部民航局表示，今天截至上午10時，國內線共取消6架次、延誤9架次，國際暨兩岸航線正常。航港局也說，今天交通船共有14航線、103航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
航港局表示，今停航船班包括高雄-馬公全部停航（2航次）、布袋-馬公全部停航（10航次）、台南將軍-澎湖東吉全部停航（2航次）、東港-小琉球全部停航（52航次）、鹽埔-小琉球全部停航（14航次）、金門-石井全部停航（2航次）、富岡-蘭嶼部分停航（開航4航次、停航4航次）。
後壁湖-蘭嶼部分停航（開航6航次、停航2航次）、基隆-馬祖預估停航2航次、北竿白沙-福州黃岐全部停航（4航次）、馬祖福澳-福州琅岐部分停航（開航2航次、停航2航次）、南竿-莒光部分停航（開航4航次、停航2航次）、南竿-北竿部分停航（開航26航次、停航4航次）、南竿-東引全部停航（1航次）。
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