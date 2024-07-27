颱風重創后里高接梨 楊瓊瓔促農業部已連夜公告現金救助

凱米颱風造成台中后里地區的高接梨農損嚴重，立委楊瓊瓔昨下午現勘，許多梨子遭強風吹斷果梗，至少三分之一的梨果落於套袋內或連同套袋掉落地面，嚴重者損失達5成；楊瓊瓔要求相關單位會勘災損情況後，農業部應加速啟動現金救助程序，農業部昨晚連夜公告台中市為符合現金救助及低利貸款地區。

楊瓊瓔現勘后里高接梨災損情形，包括農糧署、農業改良場、台中市政府農業局、后里區公所、后里區農會、台中市議員陳本添與邱愛珊及后里區義里里長林東成走訪受災梨園，梨農吳國樑班長等10多位果農對災後慘況無奈又無助。

梨農吳國樑班長說，這次是他們種寶島甘露梨5年來首度遇颱風，颱風帶來的西南風，使梨子未成熟時便落果，等於是報廢。雖然參加高接梨颱風保險，但賠償金額僅為投資的20%左右，無法彌補實際損失，至少三分之一的梨子已經落在套袋內，部分果實經過三天大雨泡水後已經腐爛。

農業部台中區農業改良場徐錦木助理研究員說，后里地區的高接梨主要為寶島甘露梨，一般在12月25日至1月1日之間嫁接，生長期約需210至220天，今年颱風的強風和大雨，使即將成熟的梨子遭受嚴重損害。徐研究員指出，颱風帶來的強風吹動使果梗折斷，導致梨子落果，連日的暴雨也會引發梨果水傷，預計一周後損害會更加明顯。

農糧署中區分署台中辦事處陳瑛主任表示，針對梨子災損，會同農業局、區公所、專家啟動四方會勘，早上先勘查東勢地區，再進后里，鑒於災情嚴重，農糧署會加速啟動現金救助程序。

后里區長賴同一指出，后里區種植約200公頃高接梨，寶島甘露梨占6至7成，生長期至少210天，目前嫁接日數還在180至190天左右，颱風天前無法搶收，強風一吹果梗就斷，部分梨園的果實損失達五成；賴同一說，寶島甘露梨一年只有一次收成機會，若收成不佳，將使梨農面臨艱困的一年。

楊瓊瓔表示，這些甘露梨只有8分熟，還要再20天才能採收，因風災落果在梨袋內，看到寶島甘露梨的損失，心情十分沉重。她說為了緩解梨農的困境，相關單位會勘後不到8小時，農業部連夜公告台中市為符合現金救助及低利貸款地區，期望能夠為受災農民提供必要的幫助。

立法院副院長江啟臣服務團隊昨天也和台中市議員吳振嘉、農業部台中區農業改良場、農業部農糧署中區分署、台中市政府農業局、東勢區農會、東勢區公所等單位到東勢梨果園會勘，初步估計東勢梨災損恐破5成，嚴重影響農民收成。

江啟臣指出，台中梨種植面積是全台第一約3341公頃，年產量約6.5公噸，其中東勢更是台中最大的梨產區，種植面積佔全市34.6%；江啟臣表示，梨屬於一年一收的農作物，目前正值梨產季，受到颱風影響，強降雨導致梨受損嚴重，初步受損比例恐高達5成。