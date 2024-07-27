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流感疫情更勝疫前 李秉穎推測2原因致夏季仍流行

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎分析，我國今年夏季仍有流感流行的可能原因。記者李青縈／攝影
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎分析，我國今年夏季仍有流感流行的可能原因。記者李青縈／攝影

我國流感目前仍在流行期，疾管署預估要等7月底才會脫離高峰。台灣疫苗推動協會理事長、感染症專家李秉穎表示，可能受到全球暖化影響，或是新冠疫情後的免疫負債影響，導致今年流感在夏季仍流行。然而，他說，未來是否會成長期趨勢還要觀察，暫時不改變目前的疫苗接種政策，仍維持10月開打流感疫苗

今年流感季疫情，在秋冬流感季過後，更在6月初回馬槍再現，形成時隔7年再現「夏季流感」。此次流感季從2023年至2024年，累計1389例流感併發重症，65歲以上長者占57％。過去疫情三次流感季期間的重症人數，分別為771、0、2人；而2019年至2020年流感季則為1014例重症。疾管署整備組長黃彥芳說，今年重症病例數已經回到疫情前水準，病例數甚至有過之而無不及。

李秉穎表示，受到全球暖化影響，部分亞熱帶地區的流感流行季，較常發生在夏季；再者，新冠疫情過後，由於受到防疫措施保護，部分民眾免疫功能變差，導致不少原本應該在冬季流行的病毒，到夏天仍持續流行。這樣的變化是長期趨勢還是今年短期現象，需要長期觀察，今年疫苗仍維持10月開打。

另外，黃彥芳表示，接下來我國流感疫苗接種將從四價疫苗（QIV）轉換成三價流感疫苗（TIV）。由於世界衛生組織考量，流感病毒株山形株（Yamagata）的流行已經大幅下降，而擔憂疫苗還有抗原反而可能讓病毒重新流行，因此將其從疫苗組成中移除。目前我國公費流感疫苗共由5家廠商供應，分別為國光、高端、賽諾菲、GSK，以及東洋；已經有4家廠商送三價疫苗的藥證申請給食藥署，預備後續的疫苗轉換。

台灣疫苗推動協會今舉辦「高齡精準流感預防策略趨勢論壇」，其中流感病毒有高度傳染病，並且會導致高齡者產生嚴重併發症所亡，邀請產官學界代表齊聚，希望精準預防、降低疾病負擔。李秉穎表示，疫苗推動在台灣有其代表性，例如國外現在在流行百日咳、麻疹的同時，我國靠著疫苗接種，疫情在國內就是散不開，僅有社區小規模感染。

流感疫苗 流感病毒 疫情

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