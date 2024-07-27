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旅客飆罵等不到行李 地勤人員下跪道歉 華航、桃勤回應了

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園機場示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
桃園機場示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

凱米颱風影響，24日至25日不少國內外線航班停航，昨天起陸續恢復航班也造成各機場大塞車，不少旅客光是領取行李就等待數小時，昨更有旅客因此現場飆罵地勤人員，使一名地勤當場向旅客下跪道歉，引發熱議。中華航空今證實該名地勤為公司員工，並表示，感謝所有一線同仁堅守崗位，盼大眾諒解值班人員於颱風期間執勤的辛勞。

凱米颱風挾帶豪大雨及強風，24日、25日共取消國內外959航班，昨天陸續恢復後，為盡快協助滯留旅客疏運，不少業者紛紛加開班次服務旅客，也造成各機場量能緊繃。1名搭乘外籍航空昨從韓國返台的陳姓旅客表示，光是在提領行李的地方就等了3小時，現場也擠滿其他班機旅客，她抵達時，前面還有3班的行李要消化。

由於等候旅客過多，昨也有民眾認為等不到業者說明，忍不住飆罵地勤人員，更有一名華航地勤當場向旅客下跪，畫面在網路瘋傳也引發網友熱議。

對此，華航表示，感謝所有一線同仁堅守崗位，即使颱風影響造成部分航機及行李延誤抵達，仍竭力服務旅客，也盼大眾諒解值班人員於颱風期間執勤的辛勞，未能滿足所有旅客的需求，尚祈見諒。

負責華航航班行李的桃勤公司也說，受凱米颱風遠離影響，各航班機於25日午間起陸續離場，又於26日凌晨密集抵達，26日凌晨1至3點，桃勤提供服務進場客機即達22架次，較上周五（同期）同時段超出近1倍。

桃勤公司指出，雖已就颱風影響航班動態提前部署作業人力，並安排現場人員加班完成作業，但因夜間天候不佳影響作業速度，且同時段航班實過於密集抵達，瞬時作業量大增，人力派遣有限度，導致行李運送作業延誤。

桃勤公司表示，此次受影響較大航班約有8班，對行李異常事件造成旅客久候及航空公司不便深表歉意，後續將檢討改進特殊天候的人力調配，並依SOP及時妥適處理。

凱米颱風 地勤

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