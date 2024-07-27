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台南農損初報已破億 27日起至8月5日受理現金救助申請

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
台南市農損災情目前速報已近億元，還有淹水區尚未查報。圖／農業局提供
台南市農損災情目前速報已近億元，還有淹水區尚未查報。圖／農業局提供

凱米颱風侵襲台灣，對全台農作物造成嚴重災損，台南市各農產業因受強風、豪雨侵襲，落果、枝條斷裂、泡水情形嚴重，影響作物生長，受損情形已達到天然災害救助標準，農業部於7月26日公告本市為農產業全品項農業天然災害現金救助地區。市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的農戶，請盡速於7月27日至8月5日止，向土地所在地公所提出申請。

至26日下午4點，台南市農業局彙整災情速報，農作物被害面積1194公頃，損害程度14%，損失金額758萬4千元，主要為高粱208公頃、二期水稻190公頃、文旦柚51公頃、香蕉35公頃、竹筍30公頃、柳橙123公頃、椪柑220公頃、絲瓜122公頃、蓮藕20公頃、紅龍果30公頃等。

另外因淹水造成畜牧損失最嚴重，目前已有20場通報損失，災情慘烈；另農業設施損害、養殖漁業的損失也均尚未統計，還有多處淹水災還未彙整災情，災損金額還會擴大。

農業局表示，此次公告為農產業全品項現金救助，符合資格的農民請於7月27日至8月5日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

如最近一年(含本年度)有通過產銷履歷驗證、申請農業相關保險或參加綠色環境給付計畫領有給付者，請一併提供相關證明文件。此外，農民可使用農業部開發「農產業天然災害現地照相」APP拍照上傳田區災損情形，各區公所可據以認定並免除現地勘查，加速救助審查流程。

台南市農損災情目前速報已近億元，還有淹水區尚未查報。圖／農業局提供
台南市農損災情目前速報已近億元，還有淹水區尚未查報。圖／農業局提供
台南市農損災情目前速報已近億元，還有淹水區尚未查報。圖／農業局提供
台南市農損災情目前速報已近億元，還有淹水區尚未查報。圖／農業局提供
台南市農損災情目前速報已近億元，還有淹水區尚未查報。圖／農業局提供
台南市農損災情目前速報已近億元，還有淹水區尚未查報。圖／農業局提供
台南市農損災情目前速報已近億元，還有淹水區尚未查報。圖／農業局提供
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災損 農業部 農民

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