快訊

巴黎奧運／楊勇緯、麟洋配都要亮相 中華隊首日出賽選手一次看

前天獲報「社子島目擊男子入河消失」 警消今尋獲遺體

他感嘆iPhone為何容易過熱「燙到可煎牛排」？內行曝少了關鍵1物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中胡麻、西瓜、梨等颱風災損作物 8月5日前可申請現金救助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥、塑膠布溫網室及水平棚架網室災損， 8月5日前可申請現金救助。圖／台中市農業局提供
台中市胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥、塑膠布溫網室及水平棚架網室災損， 8月5日前可申請現金救助。圖／台中市農業局提供

凱米颱風造成各地災損，台中市部分農作物水傷、落果、倒伏及農業設施破損等災損，農業部昨天公告台中市為辦理胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥、塑膠布溫網室及水平棚架網室113年凱米颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區，提醒台中市種植此次公告品項損害率達20%以上的農民，今天起至8月5日止，向土地所在地公所申請；市府加碼補助復耕資材每公頃2500元至1萬元不等。

台中市農業局表示，經各區公所查報及市府農業局會同農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處及相關區公所現勘，確認農作物損害率已達現金救助標準，每公頃救助額度為3萬至50萬元不等，籲請台中市種植此次公告品項損害率達20%以上的農民，自即日起至8月5日止，攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向土地所在地區公所提出申請，逾期不受理。

農業天然災害受災證明書核發次日起15日內，檢附該證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構提出申請。

農業局表示，除中央現金救助外，中市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助復耕資材每公頃2500元至1萬元不等，協助受災農民盡速復耕。

台中市胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥、塑膠布溫網室及水平棚架網室災損， 8月5日前可申請現金救助。圖／台中市農業局提供
台中市胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥、塑膠布溫網室及水平棚架網室災損， 8月5日前可申請現金救助。圖／台中市農業局提供

凱米颱風 台中市 農民

延伸閱讀

全台農損逾11億元！農業部：彰化以南、花蓮5鄉鎮 全品項災害救助

颱風後葉菜類漲2成 高麗菜每台斤破80！消保官建議可改吃這些

凱米颱風過後 未來1周防治登革熱黃金期 環境部教4招

颱風走了中南部昨仍豪雨強風 專家：連續有條狀雲雨帶掃進陸地

相關新聞

旅客飆罵等不到行李 地勤人員下跪道歉 華航、桃勤回應了

凱米颱風影響，24日至25日不少國內外線航班停航，昨天起陸續恢復航班也造成各機場大塞車，不少旅客光是領取行李就等待數小時...

流感疫情更勝疫前 李秉穎推測2原因致夏季仍流行

我國流感目前仍在流行期，疾管署預估要等7月底才會脫離高峰。台灣疫苗推動協會理事長、感染症專家李秉穎表示，可能受到全球暖化...

颱風天「苦中作樂」1行為 醫師急喊母湯：等於舔馬桶

強颱凱米撲台後，造成中南部許多縣市大面積淹水，有民眾苦中作樂，跳進水中游泳。對此，醫師姜冠宇指出這些水都超級髒，若不小心嗆到或喝到，相當於舔下水道和馬桶。

南部、東部今慎防豪雨 低壓將增強下周一逼近台灣

重創中南部的凱米颱風，已於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓。不過，中央氣象署預報員張承傳表示，今天台灣還是在低壓帶的環境之...

今仍有6國內航班、103船班停航 國際暨兩岸航線正常

重創中南部的凱米颱風，已於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓。交通部民航局表示，今天截至上午10時，國內線共取消6架次、延誤...

降雨熱區轉移東半部 下周一它逼近再有較大雨勢

中央氣象署表示，凱米颱風已於上午8時減弱為熱帶性低氣壓。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，台灣持續受到凱米殘餘低壓帶引進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。