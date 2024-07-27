台中胡麻、西瓜、梨等颱風災損作物 8月5日前可申請現金救助

凱米颱風造成各地災損，台中市部分農作物水傷、落果、倒伏及農業設施破損等災損，農業部昨天公告台中市為辦理胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥、塑膠布溫網室及水平棚架網室113年凱米颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區，提醒台中市種植此次公告品項損害率達20%以上的農民，今天起至8月5日止，向土地所在地公所申請；市府加碼補助復耕資材每公頃2500元至1萬元不等。

台中市農業局表示，經各區公所查報及市府農業局會同農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處及相關區公所現勘，確認農作物損害率已達現金救助標準，每公頃救助額度為3萬至50萬元不等，籲請台中市種植此次公告品項損害率達20%以上的農民，自即日起至8月5日止，攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向土地所在地區公所提出申請，逾期不受理。

農業天然災害受災證明書核發次日起15日內，檢附該證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構提出申請。