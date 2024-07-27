快訊

巴黎奧運／楊勇緯、麟洋配都要亮相 中華隊首日出賽選手一次看

前天獲報「社子島目擊男子入河消失」 警消今尋獲遺體

他感嘆iPhone為何容易過熱「燙到可煎牛排」？內行曝少了關鍵1物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風天「苦中作樂」1行為 醫師急喊母湯：等於舔馬桶

聯合新聞網／ 綜合報導
強颱凱米過境，中南部多處有淹水災情。示意圖／聯合報系資料照片
強颱凱米過境，中南部多處有淹水災情。示意圖／聯合報系資料照片

強颱凱米撲台後，造成中南部許多縣市大面積淹水，有民眾苦中作樂，跳進水中游泳。對此，醫師姜冠宇指出這些水都超級髒，若不小心嗆到或喝到，相當於舔下水道和馬桶

姜冠宇在臉書表示，看到新聞拍下不少民眾跳進淹水的地方游泳，指出平常在街區或下水溝，看到老鼠的糞尿、其他生物的足跡或受污染的土壤，應該都會覺得很噁心，這些在淹水時就是「放大版」，只要一不小心嗆到或喝到水，就等同在舔下水道、舔馬桶，容易感染「鉤端螺旋體」，一開始都是不明原因發燒，變成黃疸可能就來不及了。

貼文一出後，不少網友也回應「髒水真的好危險，我老公這個月初在山溪玩水被不明東西咬到，感染菌血症，好不容易才救回一命」、「那些人在髒水裡游的超開心，我看的膽顫心驚」、「水髒就算了，還不知道水中有什麼，如果有鐵皮之類鋒利的物品，割到就好笑了」、「我看到幾支民眾在淹水區游泳的影片，整個雞皮疙瘩」、「屎尿污水都有吧，還不知道會不會電到」。

凱米颱風 姜冠宇 淹水 馬桶

延伸閱讀

行李等了3小時！他飆罵讓「華航地勤下跪」 震撼影片曝光

不是三色豆！全聯貨架被掃光只剩1蔬菜 網友全笑翻：絕對不買

颱風假一堆人出去玩！他批「台灣人吃相難看」 網掀論戰：放不放都罵

整理包／2024侵台首颱凱米報到！近10年颱風登陸地點、數量變化史一次看

相關新聞

旅客飆罵等不到行李 地勤人員下跪道歉 華航、桃勤回應了

凱米颱風影響，24日至25日不少國內外線航班停航，昨天起陸續恢復航班也造成各機場大塞車，不少旅客光是領取行李就等待數小時...

流感疫情更勝疫前 李秉穎推測2原因致夏季仍流行

我國流感目前仍在流行期，疾管署預估要等7月底才會脫離高峰。台灣疫苗推動協會理事長、感染症專家李秉穎表示，可能受到全球暖化...

颱風天「苦中作樂」1行為 醫師急喊母湯：等於舔馬桶

強颱凱米撲台後，造成中南部許多縣市大面積淹水，有民眾苦中作樂，跳進水中游泳。對此，醫師姜冠宇指出這些水都超級髒，若不小心嗆到或喝到，相當於舔下水道和馬桶。

南部、東部今慎防豪雨 低壓將增強下周一逼近台灣

重創中南部的凱米颱風，已於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓。不過，中央氣象署預報員張承傳表示，今天台灣還是在低壓帶的環境之...

今仍有6國內航班、103船班停航 國際暨兩岸航線正常

重創中南部的凱米颱風，已於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓。交通部民航局表示，今天截至上午10時，國內線共取消6架次、延誤...

台南、高雄注意 粉專：沿海雷雨帶即將掃入陸地 可能強風大雨

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，花蓮、台東、南部地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。