颱風天「苦中作樂」1行為 醫師急喊母湯：等於舔馬桶

強颱凱米撲台後，造成中南部許多縣市大面積淹水，有民眾苦中作樂，跳進水中游泳。對此，醫師姜冠宇指出這些水都超級髒，若不小心嗆到或喝到，相當於舔下水道和馬桶。

姜冠宇在臉書表示，看到新聞拍下不少民眾跳進淹水的地方游泳，指出平常在街區或下水溝，看到老鼠的糞尿、其他生物的足跡或受污染的土壤，應該都會覺得很噁心，這些在淹水時就是「放大版」，只要一不小心嗆到或喝到水，就等同在舔下水道、舔馬桶，容易感染「鉤端螺旋體」，一開始都是不明原因發燒，變成黃疸可能就來不及了。

貼文一出後，不少網友也回應「髒水真的好危險，我老公這個月初在山溪玩水被不明東西咬到，感染菌血症，好不容易才救回一命」、「那些人在髒水裡游的超開心，我看的膽顫心驚」、「水髒就算了，還不知道水中有什麼，如果有鐵皮之類鋒利的物品，割到就好笑了」、「我看到幾支民眾在淹水區游泳的影片，整個雞皮疙瘩」、「屎尿污水都有吧，還不知道會不會電到」。