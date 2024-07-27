全台農損逾11億元！農業部：彰化以南、花蓮5鄉鎮 全品項災害救助

凱米颱風造成全台農業損失逾11億元，農業部昨主動公告部分縣市農產業全品項現金救助及低利貸款，同時為減輕受災農漁民負擔，農業天然災害低利貸款免息半年，另針對已達理賠標準的農業保險品項，也會協助加速理賠款撥付。農業部表示，將採「認定從寬、流程從簡」原則，加速各項行政作業程序，全力協助農漁民復耕復建。

有關天然災害現金救助與低利貸款，農業部指出，經過專家會議認定，已公告彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及北花蓮（壽豐鄉、花蓮市、吉安鄉、新城鄉、秀林鄉）等區域農產業全品項，以及台中市的青蔥、西瓜、苦瓜、梨、芋、胡麻、塑膠布溫網室、水平棚架網室；宜蘭縣的青蔥、西瓜、番石榴等辦理農業天然災害現金救助與低利貸款。

農業部說，為簡化勘查，針對符合農業部公告災損天氣參數品項，若查證其客觀條件可認定有耕作事實者，依規定即可免現勘；另針對尚未納入災損天氣參數品項，農業部也會針對災情嚴重，經直轄市、縣（市）政府認定，並報農業部核定者，得免現勘。

農業部也呼籲，農民可透過「農產業天然災害現地照相APP」拍攝田區災損照片，作為客觀種植之佐證文件，得免除勘查程序，使農民能早日領取救助金度過難關。

天災貸款部分，為減輕受災農漁民負擔，協助加速災後復耕，農業部也提供農業天災貸款半年免息措施，免息期間自113年8月1日起至114年1月止，新舊貸款均免息，舊貸免申請，新貸核准後即適用，且於半年免息期間，均免收保證手續費。

至於農業保險，農業部進一步說明，涉及凱米颱風計有15品項、19張氣象參數型保單，目前已有柚、柑橘、番石榴、梨、水芋、蓮霧、木瓜、甜柿、西瓜、養殖水產、吳郭魚及虱目魚等12項氣象參數型保單風速或降水量達理賠標準，農金署已促請產險公司簡化理賠程序，主動核算並通知農民，加速理賠款撥付，讓農民於最短時間獲得理賠款，提供農民即時補償。