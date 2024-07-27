行李等了3小時！他飆罵讓「華航地勤下跪」 震撼影片曝光

強颱凱米撲台帶來狂風暴雨，全台放了2天颱風假，打亂空中交通，不少航班都停飛或延誤。對此，一名網友分享，桃園機場有旅客因遲遲等不到行李，對著華航地勤大罵，最後該名地勤竟下跪。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一段影片，指出有許多旅客在凌晨2點降落桃園機場，但等了3個多小時，遲遲等不到行李，華航不但沒有任何公告和說明，也未開出行李延遲證明和相關賠償措施，就有民眾對著華航地勤破口大罵，最後該名地勤還直接下跪道歉。

乘客等3小時才拿到行李，華航地勤當眾下跪道歉。圖／擷自Threads影片

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「為什麼要下跪？華航可以硬起來嗎？自己的員工都不挺，有誰還會尊重華航的員工」、「要賠償不會出國前保旅遊不便險喔？又不是她的錯，真的不需要跪」、「裝卸行李的是桃勤不是華航，確實和華航無關」、「下跪的也太委屈了…根本不是她的錯啊」、「華航員工不要這樣，不是奴，學一下那群人影片吼回去」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「因為氣候原因，國泰航班大延誤，我曾經和一大群乘客在香港機場等過7小時，大家都很疲累無奈，但依然沒有發生任何爭端，影片中這個奧客等3小時，就要為難地勤劈啪叫，要賠償、要拚命，現場也完全無人制止？」、「不要一臉出錢就是大爺，出國去美國、法國的時候誰理你這些啊？delay就delay啊，不要回台灣就只會欺負台灣人」。