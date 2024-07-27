颱風後葉菜類漲2成 高麗菜每台斤破80！消保官建議可改吃這些
台南市法制處消保官於昨天前往多處傳統市場及大型賣場，了解颱風對本地蔬菜價格的影響及市場供需狀況，受到持續的豪大雨蔬菜貨源不足，葉菜類平均漲幅逾2成，大賣場高麗菜1公斤更飆到169元。凱米颱風夾對葉菜類收成影響至鉅，短期內恐難恢復原產量，預期其與易受水傷的瓜類，未來一周價格可能持續攀升。
消保官表示，颱風期間停班停課，牛、豬等停宰，傳統市場營業攤位有限，且雨勢影響民眾購買意願，但葉菜類已有明顯漲幅，原1半斤1把35元的葉菜調漲至45元，漲幅逾2成，瓜果類也有不少漲幅，小黃瓜從1台斤50元左右調漲至90元，牛番茄1台斤調漲20至30元，本土高麗菜1台斤則要價80元。
進口青花椰、白蘿蔔與根莖類如紅蘿蔔、洋蔥、馬鈴薯以及菇類則價格相對穩定，進口青花椰一朵（約1台斤）50元，
大型賣場買氣相對活絡，業者表示上午進貨的葉菜類下午已搶購一空，包括小白菜、青江菜、油菜等1台斤均調漲20元左右，絲瓜1台斤調漲25元左右，根莖類雖未漲價但到貨量變少。指標性本土高麗菜1顆約1公斤已從颱風前99元調漲至169元，架上菇類則供應量充裕不受影響。
整體而言，無論傳統市場或賣場，葉菜類及瓜類均受颱風影響有明顯漲幅，供應量及品項亦變少，而進口蔬菜、根莖類及菇類較不受影響。
雞蛋價格相對平穩且供應量充足，傳統市場散裝白蛋1台斤37元左右，賣場洗選白蛋1盒1台斤52元左右。
法制處建議民眾可多選購菇類、根莖類及進口平價蔬菜食用，不僅無損營養美味又省荷包，且有助平抑蔬菜價格。消費者如發現業者就民生食品有未標示價格或標示不清的情形，致衍生消費爭議，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴。
法制處也呼籲業者切勿以颱風為藉口哄抬物價，消保官將不定期辦理查核，了解民生物資的供需及價格，請勿以身試法哄抬價格
市長黃偉哲表示，凱米颱風連日豪大雨重創中南部蔬菜產地，造成葉菜類腐爛無法收成，蔬菜價格短期內恐上揚波動，擔心蔬菜等物價影響民生，指示法制處加強查核並密切注意颱風過後蔬菜供需及價格受影響程度，以保障消費者權益並穩定民心。
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