颱風後葉菜類漲2成 高麗菜每台斤破80！消保官建議可改吃這些

台南市法制處消保官於昨天前往多處傳統市場及大型賣場，了解颱風對本地蔬菜價格的影響及市場供需狀況，受到持續的豪大雨蔬菜貨源不足，葉菜類平均漲幅逾2成，大賣場高麗菜1公斤更飆到169元。凱米颱風夾對葉菜類收成影響至鉅，短期內恐難恢復原產量，預期其與易受水傷的瓜類，未來一周價格可能持續攀升。

消保官表示，颱風期間停班停課，牛、豬等停宰，傳統市場營業攤位有限，且雨勢影響民眾購買意願，但葉菜類已有明顯漲幅，原1半斤1把35元的葉菜調漲至45元，漲幅逾2成，瓜果類也有不少漲幅，小黃瓜從1台斤50元左右調漲至90元，牛番茄1台斤調漲20至30元，本土高麗菜1台斤則要價80元。

進口青花椰、白蘿蔔與根莖類如紅蘿蔔、洋蔥、馬鈴薯以及菇類則價格相對穩定，進口青花椰一朵（約1台斤）50元，

大型賣場買氣相對活絡，業者表示上午進貨的葉菜類下午已搶購一空，包括小白菜、青江菜、油菜等1台斤均調漲20元左右，絲瓜1台斤調漲25元左右，根莖類雖未漲價但到貨量變少。指標性本土高麗菜1顆約1公斤已從颱風前99元調漲至169元，架上菇類則供應量充裕不受影響。

整體而言，無論傳統市場或賣場，葉菜類及瓜類均受颱風影響有明顯漲幅，供應量及品項亦變少，而進口蔬菜、根莖類及菇類較不受影響。

雞蛋價格相對平穩且供應量充足，傳統市場散裝白蛋1台斤37元左右，賣場洗選白蛋1盒1台斤52元左右。

法制處建議民眾可多選購菇類、根莖類及進口平價蔬菜食用，不僅無損營養美味又省荷包，且有助平抑蔬菜價格。消費者如發現業者就民生食品有未標示價格或標示不清的情形，致衍生消費爭議，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴。

法制處也呼籲業者切勿以颱風為藉口哄抬物價，消保官將不定期辦理查核，了解民生物資的供需及價格，請勿以身試法哄抬價格