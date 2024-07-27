東半部、南部留意大雨豪雨 沿海風浪大留意長浪

氣象署指出，今天台灣仍在低壓帶的環境，偏南風帶來較多的水氣，各地都還是有降雨機會，特別是東半部及南部地區降雨範圍較廣泛，並且有大雨或局部豪雨發生的機率。

由於過去累積較多雨量，氣象署提醒，山區須留意坍方、落石及土石流等危險，沿海低窪地區需留意積淹水，外出請務必注意自身安全；各地高溫約30到33度，沒下雨時感受較悶熱。

風浪方面仍偏強，氣象署指出，基隆北海岸、彰化至台南沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，請特別注意；另外，台灣附近各沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖浪高仍有3至4米左右，並有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：27日低壓帶影響，環境風場為西南風，全台擴散條件佳，受降雨洗除作用影響，空品多為良好；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部、高屏空品區為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。