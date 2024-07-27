凱米颱風過後 未來1周防治登革熱黃金期 環境部教4招

凱米颱風帶來強風豪雨，多個縣市出現積淹水災情，環境部表示，未來一周是防治登革熱的黃金時期，雨水地表沖刷，造成原水混濁、水質變差，居家周圍的廢棄容器及天溝、樹洞等積水點，更是成為了孑孓的絕佳溫床。提醒民眾，風災及大雨過後的48小時內，主動巡視住家周圍環境，落實「巡、倒、清、刷」的工作。

何謂「巡、倒、清、刷」？環境部表示，可巡視居家周圍易積水處， 如廢棄容器、樹洞、塑膠帆布、地下室，以及易阻塞的天溝、水溝。將積水倒至乾燥路面，並倒蓋容器。清除廢棄容器與髒亂點。確實刷洗器壁、地板及牆壁，去除蟲卵。