凱米颱風過後 未來1周防治登革熱黃金期 環境部教4招
凱米颱風帶來強風豪雨，多個縣市出現積淹水災情，環境部表示，未來一周是防治登革熱的黃金時期，雨水地表沖刷，造成原水混濁、水質變差，居家周圍的廢棄容器及天溝、樹洞等積水點，更是成為了孑孓的絕佳溫床。提醒民眾，風災及大雨過後的48小時內，主動巡視住家周圍環境，落實「巡、倒、清、刷」的工作。
何謂「巡、倒、清、刷」？環境部表示，可巡視居家周圍易積水處， 如廢棄容器、樹洞、塑膠帆布、地下室，以及易阻塞的天溝、水溝。將積水倒至乾燥路面，並倒蓋容器。清除廢棄容器與髒亂點。確實刷洗器壁、地板及牆壁，去除蟲卵。
此外，飲水也要注意，環境部說，遵守颱風豪雨飲用水安全3要點，第一，儲水備用：颱風豪雨後恐缺水，先儲水備用並加蓋。第二，煮沸再喝：取用自來水，先煮沸再喝，安心有保障。第三，掀蓋續煮：掀蓋續煮3分鐘，能讓水中消毒味消散。
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