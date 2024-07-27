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正值颱風季 氣象署：未來2周仍有熱帶擾動發生的可能

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
長期天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
長期天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

目前是颱風季，中央氣象署發布未來2周的長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來第1周（今天至8月2日）受低壓帶影響，鄰近洋面水氣多，中南部天氣較不穩定，有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部較大雨勢。未來2周西北太平洋仍有熱帶擾動發生的可能。

模式預測，未來第1周台灣受低壓帶影響，鄰近洋面水氣多，中南部天氣較不穩定，有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部較大雨勢。來2周西北太平洋仍有熱帶擾動發生的可能，隨時注意氣象署所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 雨量

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