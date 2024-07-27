颱風走了中南部昨仍豪雨強風 專家：連續有條狀雲雨帶掃進陸地

凱米颱風遠離，中南部昨天仍有豪雨發生。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風後側的長條狀雲雨帶，一向都很難預報，每一條的建立、移動的方向都不太規則，多的話，一整天中有可能連續會有3-5波的長條狀雲雨帶掃進陸地，「讓大家感覺怎麼颱風走了，風雨還這麼大？」通常都要等到雷達觀測不再有組織化的新雲雨帶建立，才是風雨真正緩和下來的時機。

「這種雲雨帶，跟大家熟知的西南氣流雲雨帶不太相同」，吳聖宇表示，昨天掃進台灣陸地的雲雨帶，也跟前天颱風還在台灣上空時狂風暴雨的雲雨帶型態明顯不一樣。

他說，前天的雲雨帶跟颱風本身環流內西北加上西南風的輻合，以及台灣陸地的地形鎖定抬升有關。昨天的比較像颱風外圍的西南風湧入海峽後，狹管效應導致平行台灣海岸的長條雲雨帶在海峽上空建立，再順著颱風中高層外流的氣流往陸地推進來，另外還有一部份也可能來自西南風近岸後的減速輻合機制所建立。

吳聖宇表示，昨天傍晚海面上的降雨回波逐漸變得比較鬆散，似乎逐漸建立不出新一條的雲雨帶了，有可能是因為颱風愈來愈減弱，湧入海峽的西南風跟著愈來愈弱所導致的狀況。