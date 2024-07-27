關注熱帶擾動發展 吳德榮曝成颱機率、最快下周一到台灣附近

下周可能又有颱風接近台灣？氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，受太平洋高壓導引、向西北前進，下周一、周二已在台灣附近，50次的模擬路徑相當收斂，代表路徑的不確定性較小；途經高海洋熱含量（Ocean Heat Content），但垂直風切偏大的海域，下周一約有90%機率、僅發展為熱帶低壓，遠高於10%的輕颱機率。顯示強度發展的不確定性、遠大於路徑，需再觀察。

今天台灣附近颱風殘餘的水氣仍多，盛行風由西南轉偏南風；吳德榮表示，迎風面的南部及東半部有局部陣雨，大氣不穩定，午後降雨擴及西半部局部地區，仍有局部大雷雨發生的機率，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨，雨災善後需謹慎。北台灣轉熱，氣溫回升，北部24至35度，中部23至34度，南部26至32度，東部23至33度。

中央氣象署今晨發布大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣已有局部豪雨發生；今天東半部、南部地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨注意坍方、落石及土石流，沿海低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

吳德榮表示，明天偏南轉東南風，迎風面東半部有局部陣雨，西半部近山區午後對流發展，擴展至部分平地，仍有局部大雷雨發生的機率。