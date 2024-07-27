健保點值0.95有變？陳時中：齊頭反而不公平

醫界提出健保點值保障1點1元，立院最後以主決議方式，要求保障點值每點0.95元。行政院政務委員陳時中昨表示，點值每點0.95元僅是「目標值」，點值是浮動的，全台有6個健保分區，有些分區管理狀況良好，點值可達0.92元或0.93元，若採齊頭式平等反而不公平，政府的目標應是讓醫療品質更好，而不是管理得愈好愈虧錢。

陳時中提出「健保瘦身」，要讓癌症新藥基金、護理津貼在內的17項健保項目，轉以公務預算支付。不過，他表示，健保瘦身「不是想瘦就瘦」，移除部分讓健保資源過度使用的重複項目，可挪出約百億經費，減輕點值壓力，而政府將從管理、支付、給付標準等方面改革，同步挹注公務預算，改善健保體質。

衛福部曾計算，若要保障健保點值每點0.95元，依現行總額推估，存在705億元缺口。陳時中表示，健保點值並非絕對值，須考量明年總額成長率，若總額成長率高，即不存在705億缺口的說法，健保點值保障是目標，重點是不要讓醫界承受過大壓力。