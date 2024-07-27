健康你我他／求知求新又求變 盼未來健康更好

我今年第一次填答聯合報推出的「你的退休力，今年有幾分？」測驗，在台灣的工作競爭壓力與日俱增下，退休年齡已有愈來愈年輕的趨勢，不一定要等到適退年齡，盡早規畫才是良策。

在金融業工作的我，生理及心理都處於抗壓狀態，早已對「退休」二字了然於胸，因此測驗結果是「王者獅子」，分數是差強人意的67分。這歸功於我的職業的敏銳度，自己不斷求知、求新、求變，也能降低未來人工智慧（AI）所取代的程度。

我每天固定讀5份報紙、每周3份雜誌，常將所見所聞之心得寫在社群軟體上，也經常投稿於各媒體。因為職業的關係，對於財經議題、理財項目都有著手規畫；對於歷史、政治、經濟、體育都有濃厚的興趣，也在臉書上成立粉絲專頁，讓更多人加入。

由於我是基督徒，做禮拜、去教會，為人禱告、與人互動，更是我將來退休後人際關係的基石。

在健康的部分，我只拿到45分不及格的分數。平常極少運動的我，也因工作時間的緣故，比較不注重飲食，當然對健康有一定程度的影響，還好每年的體檢都是正常的，雖然總體檢測出的動物是「獅子」，但總感覺自己是「弱雞」。

「退休」是一門學問，現在更成了「必修」的顯學，這次是我第一次填答，以後會年年作答，希望我明年「健康」會更好。