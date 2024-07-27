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愛肝達人站／老闆一直叫我honey，害我胖了！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

減重門診：「你怎麼胖那麼多？」

病人：「換了新公司，老闆一直叫我honey！一直給我甜頭！」

「其實我要的是money，不是honey！」病人聳聳肩，無奈的說。

肥胖是現代人的文明病，而口欲又是七情六欲之首，民以食為天就是這個道理。也因如此，在各種超商、量販店賣的食物大多是甜食，也難怪青少年、小朋友肥胖者愈來愈多，而中年人體態愈來愈豐盛，女的像楊貴妃，男的像彌勒佛的也舉目可見。

人體攝取多餘的熱量，會以脂肪的形式存在身上，可能在屁股，可能在肚子，因而有油臀肥肚之稱，也可能在腸系膜或皮下脂肪。每年元宵節，需拜天公殺豬，試看那肥豬，除了肚皮上的油以外，內臟也油膩膩的一片，包括腸系膜、大網膜。此外，肝臟也會肥嘟嘟，每個肝細胞內都是脂肪，就是所謂脂肪肝

近年來由於超音波及其他影像檢查的發展，脂肪胰—胰臟有脂肪的案例也愈來愈多。

法國名菜鵝肝醬，可口美味，人人稱讚，其做法是將鵝強力灌食，鵝的肝臟因此肥大為正常的好幾倍，將之切下來醃漬，就是可口美味的鵝肝醬。

脂肪堆積在肝臟，形成脂肪肝，脂肪在肝細胞內會讓肝細胞發炎形成脂肪肝炎，肝指數升高，久而久之也會形成肝硬化或肝癌。

最重要的是，多餘的熱量，除了以脂肪的方式存在肝及肚子內，也會存在心血管及腦血管，成為心血管疾病及腦血管疾病的誘因。

統計上，長壽的大多數是瘦瘦的，這在十多年前有人以猿猴做實驗，進食多的猴子壽命比進食少的猴子壽命短，發生癌症的機率也比較多。

總而言之，找工作要告訴老闆「我要money，不要honey」這樣一來才能體態輕盈，健康快樂，公司也才能永續經營喔。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

猴子 肝病 脂肪肝

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