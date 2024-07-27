院長講堂／聯新國際醫院院長許詩典 常保好奇心 以病人為師

桃園平鎮聯新國際醫院院長許詩典，是胸腔內科醫師，過去擔任副院長多年，除協助發展社區醫療外，也率團至尼泊爾義診，3年前出任院長，就積極推動醫院e化轉型，在管理上建立制度，並有SOP層層把關。

三代皆從醫 他選胸腔內科

今年68歲的許詩典長於醫師世家，祖父是漢醫，父親是胸腔外科醫師，但他從小對醫學並未特別喜歡或是排斥，反而常與堂兄弟一起投入於天文物理學上，本來想朝天文物理領域發展，卻因為父親期望他當醫師，因此順利考上中國醫藥大學醫學系。

聯新國際醫院院長許詩典在管理上建立制度，並有SOP層層把關。記者翁唯真／攝影

當初選擇走胸腔內科，許詩典說，起因於他當完兵就到長庚醫院實習，但3年過去仍是心臟外科候補第一名，於是決定放棄，改至省立桃園醫院朝胸腔內科專精，並至台大醫院受訓。在省立台北醫院服務10年後，剛好出現一個轉機，大學同學張煥禎要創立壢新醫院（今為聯新國際醫院），邀請他加入，也因為離家近，他就一路做了28年。

為肺癌婦 到府抽肋膜積水

行醫40多年，令許詩典印象最深刻的案例，是在台北醫院服務時，一名70多歲罹患肺腺癌的婦人，因肋膜積水每半年須住院抽水一次，但當時沒標靶藥物及健保，患者不堪負荷，許詩典便免費每2個月到她家裡幫她抽積水，維持其生活品質，持續3年後她因病情嚴重又住院，告知頭很痛，照X光發現是癌症移轉，不過她的體力已無法開刀，因此沒多久就往生了。

「病人是醫師的老師。」許詩典認為，很多狀況是沒有預期的，從病人身上可以學到一些東西，應該要常保好奇心，醫學幾百年的流傳及演進，也是因為大家有好奇心去研究，才慢慢發現各種病症及治療方式。

病安形同飛安 重SOP建立

許詩典接任院長後，維持已在做的「以智慧醫療為基礎的無圍牆醫院」，協助醫院逐漸無紙及智慧化，注重醫療品質外，更重要的是，他認為「病安形同飛安」，醫院的管理必須建立制度及SOP處理原則。

除了在醫院工作外，許詩典也常出國義診，他回憶說，2007年國立體育大學運動經營研究所要帶學生到尼泊爾服務學習，得知當地缺乏醫療，因此輾轉找到聯新國際醫院一起前往義診，回來後他又再去義診1次，由於尼泊爾缺乏醫院，後來更興建了聯新常駐醫療中心。

與家人旅遊 做繪本回憶書

長期忙於工作的許詩典，一直以來都是抱持著正向的態度面對工作，遇到困難就去克服，但工作難免會有壓力，他會透過旅遊來釋放，每年都會安排與家人一起出國旅行，去過日本、西班牙、肯亞、秘魯等多國，也乘機陪陪家人。

許詩典的興趣相當多元，包括聽古典樂、看電影、研究火車、組裝木製船隻模型等，更令人驚訝的是，他從年輕時就開始將自己攝影的生活日常剪輯成影片，還精心挑選每次出遊的照片，搭配簡單的文字紀錄，製作成一本繪本形式的回憶書。在飲食上，他什麼都吃但不過量，控制體重以維持生活健康，還會補充足夠的蛋白質，避免肌少症。

回首從醫的生涯，許詩典笑說，當醫師非常忙碌，尤其是管理職，他和父親其實不熟，因為都忙於工作無法談心，也犧牲了很多自己的時間，因此希望能盡快退休，繼續發展他的興趣。

許詩典是鐵道迷（圖），愛旅遊，常用影像記錄生活，剪輯影片保存。圖／許詩典提供

許詩典是鐵道迷，愛旅遊，常用影像記錄生活，剪輯影片保存（圖）。記者翁唯真／攝影