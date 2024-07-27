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NCC委員不足有解 iPhone 16可望如期上市

聯合報／ 記者馬瑞璿鍾張涵／台北報導
iPhone 16預計9月登場，然而，台灣審核手機規格的NCC，因為委員人數未過半，8月起無法召開委員會，為了不讓iPhone 16的審核受到影響，NCC修正作業要點，讓iPhone 16今年可望順利在台上市。聯合報系資料照
iPhone 16預計9月登場，然而，台灣審核手機規格的NCC，因為委員人數未過半，8月起無法召開委員會，為了不讓iPhone 16的審核受到影響，NCC修正作業要點，讓iPhone 16今年可望順利在台上市。聯合報系資料照

iPhone 16預計九月登場，然而台灣審核手機規格的ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會），因委員人數未過半，八月起無法召開委員會，為了不讓iPhone 16的審核受影響，ＮＣＣ昨宣布，已修正作業要點，讓iPhone 16今年可望順利在台上市。

ＮＣＣ的四位委員將於八月一日卸任，行政院提名人選尚未經立法院同意，ＮＣＣ委員未達法定人數七人，無法依組織法規定，召開委員會議並作成決議。ＮＣＣ指出，已修正相關作業要點，當委員人數未達委員總額過半數時，除依ＮＣＣ組織法第九條第二項規定不得授權之事項外，計有五十八項事項將依修正規定，授權主任委員或代理主任委員召開委員諮議會議討論後決定。

iPhone 16備受全球矚目，也成蘋果能否在智慧手機與生成式ＡＩ趨勢下，持續引領潮流的關鍵產品。蘋果營運長威廉斯昨到鴻海深圳觀瀾廠參觀，與鴻海集團董事長劉揚偉討論生產進度。

市調機構Canalys最新數據顯示，蘋果上季在中國大陸的智慧手機出貨量下滑，被華為超越，市占率排名更從第三滑落至第六，且前五名首度全由陸廠包辦，分別是Vivo、OPPO、榮耀、華為及小米，凸顯蘋果在大陸市場面臨的挑戰。

主任 市占率 深圳

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