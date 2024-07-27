橘世代／老後不煩人【銀髮宅篇】加國樂齡宅 更重食物、裝潢與寵物

「老了之後要住哪裡？」應該是所有在盤算退休的人，必然提問和規畫的課題。觀察其他國家的退休選擇，或者有助想像。加拿大一向是國人熱衷移民遷居之處，而位於溫哥華島上的維多利亞，更獲加拿大人票選為退休首選地點。走在維多利亞的街市上，可觀察到退休銀髮宅市場確實正在大發利市。

國人前去維多利亞旅遊，多半是去布查花園或省議會大樓等名勝。但如果有機會在維多利亞港附近的街道上走走，就會看出，維多利亞長期被選為最適合退休的都市，除了有氣候溫和及極優的自然景觀等優勢，原來退休及銀髮產業也已相當蓬勃。街道上各種銀髮宅及招租廣告林立，有些還註明「客滿中，但歡迎登記排隊」。有趣的是，有許多銀髮宅也強調有中文服務，甚至有中文菜單可選擇，據說這幾年開始有華人選擇住進當地的銀髮宅社區。

觀察維多利亞的銀髮宅，除了天然環境優勢外，還有小宅化和多功能服務趨勢。有業者指出，隨著長壽化，漸多年逾八十歲甚至九十歲的長者選擇賣掉自己的獨棟房子，搬進公寓式的銀髮宅。因為不想再做打理花園、房屋修繕、掃雪清理打掃等粗活。許多銀髮宅雖有供應三餐，住戶也可選擇自炊。

業者說，這兩年詢問度最高的問題和以往已不同。例如餐廳菜色、氛圍和廚師的資歷是重點，有的會強調有藍帶主廚，有的會安排午茶及晚上酒吧時間，以利住戶交流。值得注意的，住進銀髮宅的，七、八成以上是女性。

還有長者也關心，銀髮宅會否提供搬家服務，畢竟要從大房子搬進多半是兩房或一房一廳的銀髮宅，不僅要斷捨離，連室內都要重新規畫。和台灣銀髮宅內裝家具多已固定不同，維多利亞很多銀髮宅常是可以配合住戶愛好，重新設計裝潢。另一個新興需求，是要求帶寵物同住；毛小孩顯然已成為養老良伴。

但相對的，其費用也比台灣高昂。維多利亞的銀髮宅即使在當地華人眼中也是高不可攀的，普通的銀髮宅月租要台幣七萬到十五萬元；台灣普通的銀髮宅月租則在三萬到六萬元。在台退休，還是經濟實惠許多。