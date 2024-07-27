橘世代／老後不煩人【銀髮宅篇】安居不求人 銀髮宅崛起

「以前的長輩排斥住養老院是覺得子女不要他們了，但這種觀念已經過時，現在的長輩自己找安養中心，出發點反而是不想要麻煩子女和家人。」雙連安養中心前執行長蔡芳文說出卅多年來的觀察，台灣的高齡人口快速增加，家庭結構隨之改變，生得少加上子女工作忙碌，新一代老人更想要「不麻煩人」的老後生活。

根據衛福部一一一年老人狀況調查，在「希望居住安排」項目裡，五十五歲到六十五歲的準老人希望「獨居」的人數高達卅八萬人，成長三點六八個百分點，比五年前的調查顯著增加十三萬七千多人；希望「和親戚朋友同住」的人數為十六萬三千多人，也成長二點二九個百分點，多出八萬兩千多人，反而是希望「和子女住在一起」的人數約十八萬人，相較五年前減少三點五九個百分點，少了五萬五千多人，與蔡芳文的觀察不謀而合。此外，目前住在家裡但未來生活無法自理時願意住機構的比率，五十五歲到六十五歲之間的受訪者高達五成、六十五歲以上也超過三成有意願進住機構，其中又以北部地區接受度最高，東部次之。

隨著國人觀念改變，近年來市場上訴求高齡者的住宅，軟硬體服務也不斷推陳出新。究竟這類住宅可提供哪些服務，支撐不麻煩人的老後生活？

雙連安養中心前執行長蔡芳文。本報資料照片 蔡芳文分析，早期傳統的銀髮宅俗稱養老院或安養中心，只供應三餐及打掃清潔，服務品質堪慮，導致長輩排斥入住，他直言問題出在經營者身上，例如法規規定安養中心要提供親子陪伴房，但業者不願意子女來住，擔心家屬意見太多，「現在的銀髮宅不一樣了，以高齡者的需求為核心，提供的服務涵蓋食衣住行育樂及醫療支援」。

多樣課程 打造新的舞台

食衣住行等生活基本需求強調有如飯店般的質感，例如三餐以外還有客製化聚餐、衣物洗滌含消毒與壓平、房間寢室內的房務整理、家屬和好友可入住陪伴房；育樂方面，近年來坊間銀髮宅重點服務便是多樣化的課程活動，像是醫療保健、健康促進、社會新知、琴棋書畫才藝等，也安排戶外踏青，蔡芳文擔任雙連安養中心執行長時，便邀請住戶爺爺奶奶依照專長開課，入住者可以是學生也可以是老師，創造第三人生的新舞台。

醫療支援 簽訂特約服務

而高齡者最重視的醫療支援，目前蔡芳文規畫興建中的銀髮宅，大多與附近的醫療機構簽訂特約服務，由各科醫師輪流駐診，「輕症者不需要到醫院等候看診，工作人員也可代為取藥，必要時也可由護理師協助藥物管理」。他將國外的連續照護退休社區ＣＣＲＣ，發展為多層級連續性照護服務體系ＣＣＦＣ（Continuing Care Family Community），就是因應民情用家庭概念來服務，讓高齡者獲得家人以外的生活支援。他建議民眾依照財務能力挑選銀髮宅，但他提醒，優質的服務型銀髮宅必須軟硬體搭配，其中員工是很重要的關鍵，以雙連安養中心為例，四百卅二床配置二百零六位工作人員，平均每兩名住戶就有一位員工服務，人力占總支出的百分之五十五。

蔡芳文說，許多人剛退休時很快樂，但是過了蜜月期便開始憂鬱，住進銀髮宅後生活所需有專業人員協助，還可參加團體課程與活動，讓自己每天起床後有動力打扮，把身心靈都照顧好，才是真正的不麻煩家人。