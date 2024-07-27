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橘世代／老後不煩人【銀髮宅篇】想住銀髮宅 得備好銀彈耐心等
經營二十年以上的銀髮宅來看，長庚養生村目前占床率已達百分之九十七，要有人退，才可能有人入住。業者表示還是會接受新的入住申請，只是排隊者眾，提出申請到正式入住，需等候一年半以上，長庚養生村已展開擴建計畫，將逐步擴大。收費標準是單人保證金廿五萬到卅四萬，雙人卅萬到四十萬，月租金依照房型不同，區間從二萬一千元到三萬五千六百元，不含餐費及水電費。
淡水的潤福中高齡專用住宅目前也是滿房但可接受預約，依照個別需要約需等候半年至一年以上。保證金依照坪數及樓層而有不同，區間從七百萬元到一千五百萬元，每月生活費若一人居住約二萬七千二百五十元，二人居住約四萬八千三百元。餐費及水電費已含在內為預估。
位於台北市內湖的康寧生活會館去年剛進行翻新工程，目前還有空房但所剩不多。收費標準是每戶保證金卅萬，月租金依照坪數大小，從每月七萬九千元起至十四萬五千元，不含餐費及水電費。
台南的俊傑館全齡養生宅開幕至今三年多，目前約五成住戶，保證金依照房型，區間從九十萬至一百二十萬，月租金區間為二萬八千元至四萬五千元。近三年內規畫興建的服務型銀髮宅陸續在今明年推出，日勝生日出不老莊園預計今年第四季開幕、大毅高年級俱樂部預計明年底對外營運、聲寶橘青春預計於兩年後完工。
數位版看這裡
高齡少子化造成國人觀念改變，使得銀髮宅愈來愈搶手，有經營二十年以上的像雙連安養中心，滿房須排隊的長庚養生村，也有即將開幕的日勝生日出不老莊園、大毅高年級俱樂部等等，點進數位版來看銀髮宅入住費用比一比，挑選適合自己的老後安居所在。
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