橘世代／老後不煩人【銀髮宅篇】想住銀髮宅 得備好銀彈耐心等

經營二十年以上的銀髮宅來看，長庚養生村目前占床率已達百分之九十七，要有人退，才可能有人入住。業者表示還是會接受新的入住申請，只是排隊者眾，提出申請到正式入住，需等候一年半以上，長庚養生村已展開擴建計畫，將逐步擴大。收費標準是單人保證金廿五萬到卅四萬，雙人卅萬到四十萬，月租金依照房型不同，區間從二萬一千元到三萬五千六百元，不含餐費及水電費。

淡水的潤福中高齡專用住宅目前也是滿房但可接受預約，依照個別需要約需等候半年至一年以上。保證金依照坪數及樓層而有不同，區間從七百萬元到一千五百萬元，每月生活費若一人居住約二萬七千二百五十元，二人居住約四萬八千三百元。餐費及水電費已含在內為預估。

位於台北市內湖的康寧生活會館去年剛進行翻新工程，目前還有空房但所剩不多。收費標準是每戶保證金卅萬，月租金依照坪數大小，從每月七萬九千元起至十四萬五千元，不含餐費及水電費。

台南的俊傑館全齡養生宅開幕至今三年多，目前約五成住戶，保證金依照房型，區間從九十萬至一百二十萬，月租金區間為二萬八千元至四萬五千元。近三年內規畫興建的服務型銀髮宅陸續在今明年推出，日勝生日出不老莊園預計今年第四季開幕、大毅高年級俱樂部預計明年底對外營運、聲寶橘青春預計於兩年後完工。