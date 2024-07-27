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兒少7成運動不足 近2成跑步「快昏倒」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
兒盟發布的「2024台灣兒少運動狀況及家長支持調查」指出，台灣11歲至13歲學童運動狀況令人擔憂，有7成以上運動量未達WHO建議標準，近4成學生幾乎不運動，長期運動不足導致近2成學生體能不佳。圖／兒盟提供
兒盟發布的「2024台灣兒少運動狀況及家長支持調查」指出，台灣11歲至13歲學童運動狀況令人擔憂，有7成以上運動量未達WHO建議標準，近4成學生幾乎不運動，長期運動不足導致近2成學生體能不佳。圖／兒盟提供

兒童福利聯盟昨發布的「台灣兒少運動狀況及家長支持調查」，發現台灣11歲至13歲學童的運動現況令人擔憂，7成以上運動量未達WHO建議標準，近4成學生幾乎不運動，長期運動不足，近兩成學生體能不佳。

WHO建議，兒少每周運動應達7小時以上，等於是扣掉體育課每周還需運動5.5小時，據兒盟調查，台灣兒少課餘運動平均時數只有3.3小時，僅2成9的學生課餘能運動達5小時以上，且隨著進入國中，達標比率顯著下降。換言之，有7成以上的兒少運動量不足。此外，56％兒少課外運動時間不到兩小時，當中甚至有38％學生幾乎不運動。長期運動不足，也導致18.4％學生體能不佳，跑操場時容易感到胸口痛或快要昏倒。

兒盟調查指出，67.4%的學生反映上體育課時，老師會指導運動；當詢問體育課是否會有喘、流汗、很累的感受，54.7%學生表示「總是」或「經常如此」，反映出運動強度不足；甚至有6.7%的學生表示體育課會被借去上其他課或考試。也因為各種原因，僅34.7%學生表示下課時間經常去運動。

根據調查，台灣女生運動量普遍低於男生，且隨著升學差距逐步擴大。國小女生有22.2%課外運動時間達5小時標準，到了國中只剩11.5%，遠低於男生36.8%。

兒盟調查發現，父母的運動習慣與孩子的運動狀況息息相關，父母都運動的孩子，課餘運動量達5小時有34.9%，比父母都不運動的孩子達標25.3%多1成。

父母 運動 體育

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