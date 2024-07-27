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年耗40億個飲料杯 環團籲推廣循環容器

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
綠色和平26日偕看守台灣協會、荒野保護協會及自然保育與環境資訊基金會，於立法院共同召開「臺灣廢棄物過量問題及循環包裝容器產業推動公聽會」。圖/綠色和平提供
綠色和平26日偕看守台灣協會、荒野保護協會及自然保育與環境資訊基金會，於立法院共同召開「臺灣廢棄物過量問題及循環包裝容器產業推動公聽會」。圖/綠色和平提供

綠色和平、看守台灣協會、荒野保護協會、自然保育與環境資訊基金會昨召開「台灣廢棄物過量問題及循環包裝容器產業推動公聽會」，質疑政府推動垃圾減量廿餘年，但廢棄物不減反增，最大問題出在源頭未減量，籲跨部會共擬「循環包裝容器推動計畫」，並設專門預算。

綠色和平減塑專案主任張凱婷說，綠色和平調查發現，環境部廢棄物處理預算分配長期呈現「重焚化、輕源頭減量」，每年花費17.7億元鼓勵地方興建焚化爐、打包垃圾等。

反觀循環杯、禁限用一次性塑膠等源頭減量，每年卻僅有0.8億相關預算，相差22倍，等同變相鼓勵從源頭製造垃圾。

綠色和平減塑專案主任徐聖惠表示，據綠色和平發布的「東亞地區循環杯系統與一次性杯系統之全生命周期環境影響比較」報告，台灣每年消耗40億個飲料杯，若全數替換成循環杯，可以減少5.8萬多公噸二氧化碳當量，相當於一年少了逾24萬輛機車，並省下逾84.5萬立方公尺的水，估也可替台灣省下約1.6億廢棄物處理成本。

自然保育與環境資訊基金會專案經理曾子郡主張，應比照氣候變遷因應法的2050年淨零排放目標，將廢棄物總量管制目標納入「資源促進法」，明確量化目標。

生產玻璃瓶裝水的華生水資源生技董事長胡端圓指出，全球塑膠回收率僅9%，唯有「重複使用」才是垃圾減量根本，也建議政府補助協助循環容器服務的正逆物流商，鼓勵業者進入重複使用產業。

環境部資源循環署長賴瑩瑩承諾，源頭減量經費將逐年增加，也將加強法規及跨部會合作，並協助建置相關商業模式、補貼業者，以及應用科技協助重複使用產業發展。

廢棄物 環境部 綠色

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