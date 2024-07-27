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公費肺癌篩檢放寬資格 拚明年上路

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
肺癌位居國人十大癌症死因之首，台大公衛學院最新研究發現，空汙致癌風險竟大於吸菸，建議政府將空汙嚴重地區居民納入公費肺癌篩檢對象。空汙示意圖。記者潘俊宏／攝影
肺癌位居國人十大癌症死因之首，台大公衛學院最新研究發現，空汙致癌風險竟大於吸菸，建議政府將空汙嚴重地區居民納入公費肺癌篩檢對象。空汙示意圖。記者潘俊宏／攝影

肺癌是我國目前發生人數最多、死亡率最高的癌症，衛福部自111年起，將低劑量電腦斷層（LDCT）列為公費篩檢項目，具家族史與重度吸菸者適用，但近年確診的肺癌患者中，有高達3分之2是未吸菸者，行政院日前拍板，明年將擴大肺癌等癌症公費篩檢，估增40萬人受惠，力拚明年元旦上路。

國健署長吳昭軍說，目前LDCT適用對象為，具肺癌家族史的50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌，以及50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年的重度吸菸者；行政院日前拍板將家族史適用對象年齡，下修為45至74歲男性或40至74歲女性、吸菸史下修為20包-年以上，若預算核定順利，最快明年元旦上路。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，111年7月1日至113年6月30日，共11萬4445人次接受篩檢，男性有6萬6270人、占比57.9%，女性有4萬8175人、占42.1%，整體而言有54.7%具肺癌家族史、41.6%為重度吸菸者、3.7%兩者兼具；女性約9成具肺癌家族史，男性以重度吸菸者為主。

中研院院士楊泮池說，從流行病學的角度，女性肺癌發生平均年齡比男性小5歲，具家族史患者年齡會更低一些，鼓勵具肺癌家族史的民眾，留意篩檢年齡，如家人在40歲罹患肺癌，其他家人應在40歲篩檢，主因為基因和環境暴露狀況類似。

楊泮池指出，目前篩檢的對象，只達到預計篩檢目標族群的5分之1至6分之1，未來擴大對象，將能提高發現早期肺癌個案的機率，能大幅降低肺癌死亡率。

桃園長庚醫院院長楊政達說，LDCT公費篩檢雖有相關宣傳，但很多符合條件的民眾，未能得知此訊息，仍需仰賴醫師發現條件符合的案例主動提醒。

依楊政達臨床觀察，有家族史的民眾篩檢意願較高，吸菸者反而會抵抗或拖延，需要醫師分析相關風險才有動力篩檢，楊政達表示，現在願意主動篩檢的人數仍不足，需靠醫療人員推一把，不過政府應大力宣傳，提高國人的篩檢意識。

肺癌

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