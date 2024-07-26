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北榮醫護新宿舍18層樓473天完工 下月陸續啟用

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明（右起）與退輔會主委嚴德發、北榮副院長侯明志、潤泰集團總裁尹衍樑、北榮副院長王署君共同參觀輔完工的醫護宿舍。圖／取自北榮臉書
台北榮總院長陳威明（右起）與退輔會主委嚴德發、北榮副院長侯明志、潤泰集團總裁尹衍樑、北榮副院長王署君共同參觀輔完工的醫護宿舍。圖／取自北榮臉書

凱米颱風過後，風雨停歇，台北榮總今天舉行醫護宿舍大樓交屋啟用交屋典禮，退輔會主委嚴德發前來剪綵，對潤泰集團善心捐建表達感謝，尤其在短短473天完成18層樓，共1200床的宿舍，大家共同見證工程奇蹟。嚴德發也期許北榮嶄新的醫護宿舍，可吸納更多優秀人才，提供優質醫療服務。

台北榮總院長陳威明表示，把員工照顧好，才能提供有溫度的感動服務，北榮醫護宿舍一個月租金只收一千元，大多數的成本由醫院吸收。8月1日起，第一批護理師就會拎著大包小包的行李進駐，緊接著還有住院醫師、第二批的護理師。台北榮總還有九戶學人宿舍，提供國外學者專家來台交流時住宿，歡迎全球頂尖人才前來講學。

陳威明特別感謝潤泰集團的善心義舉，北榮醫護新宿舍自111年4月26日，由潤泰總裁尹衍樑同意捐建，同年9月15日開始動工，去年12月21日舉行上樑典禮，今年2月16日即吊塔拆除，6月13日取得第一階段使用執照，只用了473天，就完成18層樓的建築。

台北榮總臉書粉專特別介紹，北榮醫護新宿舍大樓工程採取「預鑄工法」，雖然建造成本提高，但工期卻可縮短一半，高品質的預鑄外牆板有485片，可常保如新及日曬風雨考驗，還有最新的隔音牆面及地板工法。整棟18層樓宿舍含土地價值超過21億元，計有1200床單身宿舍、43戶眷舍、9戶學人宿舍。施工期間潤泰公司出勤4000多人次、協力廠商出工超過4萬多人次，是工程奇蹟，應該也是台灣醫界最快速的工程。

除了醫護宿舍，潤泰集團四年前捐建北榮重粒子癌症治療中心，目前治療人數已近300人，其中胰臟癌病人有89位，胰臟癌有癌王之稱，北榮採取重粒子合併化療，已讓多名患者腫瘤與周邊血管、組織分離，以利後續手術。北榮表示，重粒子耗費鉅資，損益兩平不易，但人命是無價的，團隊會繼續努力。

「抱持著幫孩子準備嫁妝的心情，一路參與醫護宿舍的新建，許多內部裝潢的顏色都是親自挑選，今天看到啟用交屋，內心真的十分高興。」陳威明說，希望藉由醫護宿舍的啟用，讓醫護同仁了解院方照顧員工的用心，並在臨床上好好照顧病人，對病人好，這是他最大的期望。

台北榮總今天舉行醫護宿舍大樓交屋啟用交屋典禮，退輔會主委嚴德發前來剪綵，對潤泰集團善心捐建表達感謝，也期許北榮嶄新的醫護宿舍，可吸納更多優秀人才，提供優質醫療服務。圖／取自北榮臉書專頁
台北榮總今天舉行醫護宿舍大樓交屋啟用交屋典禮，退輔會主委嚴德發前來剪綵，對潤泰集團善心捐建表達感謝，也期許北榮嶄新的醫護宿舍，可吸納更多優秀人才，提供優質醫療服務。圖／取自北榮臉書專頁
台北榮總院長陳威明表示，把員工照顧好，才能提供有溫度的感動服務，特別感謝潤泰集體總裁尹衍樑捐建醫護新宿舍。圖／取自北榮臉書
台北榮總院長陳威明表示，把員工照顧好，才能提供有溫度的感動服務，特別感謝潤泰集體總裁尹衍樑捐建醫護新宿舍。圖／取自北榮臉書

嚴德發 宿舍 榮總

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