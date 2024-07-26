國內線航班需求增！明飛航270架次 另協調5軍機助疏運

明天國內線航班將恢復正常營運，交通部民用航空局表示，為加速疏運旅客，持續協調航空公司加開班機及放大機型，明天國內線規劃將飛航266架次，立榮航空額外加開4架次往返台北-南竿及台北-花蓮；軍方也同意繼續調派5架軍機協助疏運。

民航局統計，今天國內線原規劃飛航258架次，包括離島與花蓮航線，共加開36架次加班機，軍方也出動6架軍機協助疏運，至晚間民航機與軍機仍持續協助疏運中。

民航局表示，由於颱風剛走，船運因海象不佳仍然停航，澎湖花火節剛結束，返台旅客量大增；加上金門、馬祖等離島受颱風外圍環流影響，今天有部分時段不適航，全日取消與延誤航班超過150架次，預期明、後天假日，離島旅客需求量仍處高峰，已持續協調航空公司與軍方，希望能加大疏運能量。

民航局指出，明天國內線規劃將飛航266架次，包括立榮航空126架次、華信航空110架次、德安航空30架次；不含加班機，表定航班可提供超過2萬1千個座位。

民航局也說，經初步協調，立榮航空已確定將加開台北—南竿2架次、台北—花蓮2架次加班機；軍方也同意明天繼續調派5架軍機協助疏運，後續仍會請航空公司繼續盤點運能，協助投入疏運。