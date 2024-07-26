颱風凱米過境台灣...基隆嶼封島3天 7/27開放登島
颱風凱米過境台灣，基隆市政府宣布基隆嶼封島3天，市府人員今天登島檢查，確認島上濱海步道、登山步道等設施並未受損，明天起開放民眾登島。
基隆市政府產業發展處代理副處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘在颱風凱米過境後，因沙灘上有許多海漂垃圾，環保局上午已開始整理，另海上的警戒浮標也有受損，正請維修人員盡快修復，預計大武崙沙灘最晚28日會對外開放，若有提前完成整備，市府也會視情況提前開放。
蔡馥嚀表示，市府宣布基隆嶼24日至今天共封島3天，為維護登島民眾安全，市府今天登島檢查，確認島上濱海步道、登山步道等未受到颱風影響受損，將在明天開放登島。
此外，蔡馥嚀指出，颱風凱米過境台灣後，由於潮境海灣屬迎風面，目前海況不穩，預計最晚28日開放民眾進入保育區從事水域活動，現場管制人員明天也會視海況機動調整，若海況允許會提早開放。
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