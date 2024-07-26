獨立社區藥局結盟推APP 慢性病管理等6大主軸一次搞定

台灣將於明年步入超高齡化社會，連鎖或社區藥局密度，更是比超商還高，社區藥局彼此整合，並結合網路行銷公司、AI軟體及超商等，打造「鄰近健康」APP，聚焦慢性疾病輔助管理、抗衰老健康管理、提高睡眠品質管理、體態管理、癌症輔助管理及調整體質管理共6大主軸，簡單就能找到離住家最近的藥局、有哪些藥師可提供服務，還可隨時預約諮詢，希望讓民眾能走進社區藥局，落實健康促進的長遠目標。

鄰近健康藥局整合聯盟創辦人趙國鈞表示，高齡人口日漸增加，基層社區藥局，扮演協助民眾長期照護的重要角色，但近年大型連鎖藥局拓展快速，中小型獨立藥局倍感壓力，數位轉型和永續經營的課題，成為社區獨立藥局的最大考驗，目前聯盟的獨立藥局逾180家，共有600位專業藥師提供服務，有90%以上的藥局負責人都是藥師本人，經過多年在地經營，成為社區居民最方便的健康及用藥諮詢據點，聯盟力拚今年年底前達300家藥局加入的目標。

「鄰近健康」APP今天正式上線。趙國鈞說，透過APP就能找到離住家最近的藥局、有哪些藥師可提供服務，並可隨時預約諮詢，APP聚焦慢性疾病輔助管理、抗衰老健康管理、提高睡眠品質管理、體態管理、癌症輔助管理及調整體質管理共6大主軸，將全面協助民眾落實健康促進，真正將「藥師諮詢落地化」。

趙國鈞強調，「鄰近健康」集結全國各地優質的社區藥局，也將許多廠商的服務整合，提供多元化的產品與完善的服務，透過綿密的服務網絡，拉近社區藥局和民眾住家的距離，使消費者能夠快速地找到可諮詢的藥師，獲得全方位且高品質的服務。

社區藥局面臨轉型最大的痛點，在於時間和資源都很有限，趙國鈞說，社區藥局面臨轉型最大的痛點，在於時間和資源都很有限，加入聯盟將強化社區藥局經營各個面向的優勢，更深入和社區消費者結合，進而全面提升競爭力。

趙國鈞表示，聯盟計畫結合網路行銷公司、AI軟體及知名超商共同協作，推動並鼓勵高齡人士製作健康議題相關的影片，希望喚醒社區民眾重視身心健康，讓更多的消費者能使用鄰近健康的平台且走進社區藥局，體驗藥師的諮詢及其他服務，最終能真正落實健康促進的長遠目標。