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被凱米吃掉一天…漫博首日湧18萬人次 創歷屆最高

中央社／ 台北26日電
2024第23屆漫畫博覽會26日在台北世貿1館登場，參展攤位舉辦活動，許多cosplayer打扮成動漫角色，提供粉絲拍照並與民眾互動。中央社
2024第23屆漫畫博覽會26日在台北世貿1館登場，參展攤位舉辦活動，許多cosplayer打扮成動漫角色，提供粉絲拍照並與民眾互動。中央社

2024第23屆漫畫博覽會今天於台北世貿一館展開，因颱風凱米導致昨日活動取消1天，今天活動延長營業時間1小時，吸引18萬進場人次，這也創下歷屆首日最高參觀人次。

主辦單位中華動漫出版同業協進會會前預估，雖今年展期受颱風影響減少1天，但4天展期人數成長仍可望突破去年5天64萬進場人次，超越商機新台幣2.5億元。

人潮帶動買氣，如台灣角川表示，雖受颱風凱米影響延後1日開展，但早上10時大門一開攤位立刻湧現大量人潮，單日新刊銷售合計突破1萬本。

台灣角川書籍首日銷量前5名作品依序為「不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學（8.5）（限定版）」、「歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇（9.5）（限定版）」、「義妹生活（9）（限定版）」、「86─不存在的戰區─Ep.13─Dear hunter─（限定版）」、「扮裝男孩情竇未開（1）特裝版」。

代理多部熱門動畫作品的木棉花則觀察，買氣較去年成長2成，昨日活動取消1天，反讓庫存足夠，未面臨商品售罄狀況，今天最熱賣商品首推為「葬送的芙莉蓮」福袋，其次則是「WIND BREAKER 防風少年」相關商品，吸引國高中生駐足。

第23屆漫畫博覽會即日起於台北世貿一館展出至29日。

漫畫 福袋 颱風

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