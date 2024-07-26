「我是海外特派員」決選出爐 8人將赴德、美等6國實習

中央社／ 台北26日電

中央通訊社第7屆「我是海外特派員」今天公布海外實習學員名單，8名學員從逾180名學員人中脫穎而出，將前往德國波昂、美國紐約、泰國曼谷等共6國、7個城市實習1個月。

中央社副社長陳正杰今天勉勵未入選學員不需要氣餒，未來還是能持續爭取機會，而在國內實習的期間撰寫新聞的步調較緊湊，不過赴海外後會有更多自主性並開發新的議題。

評審團總召、中央社總編輯王思捷表示，每名學員能走到最後都很不容易，每個人已經證明自己有一定的能力，也許有學員非新聞科系出身覺得處於劣勢，但新聞圈有各種人才，是實力定高下，「今天不會是最後一天，今天會有高下，但這是指現在，而非未來的你。」

今年海外實習地點包含美國紐約及舊金山、印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷、德國波昂、菲律賓馬尼拉等城市，依序入選學員為政治大學傳播碩士學位學程碩一龔芸可、台灣大學新聞研究所碩一葉芳妤、政治大學國際英語傳播碩士學程碩三高筱淇、政治大學全球傳播與創新科技碩士學位學程碩一蔡欣妤、中正大學社會福利學系大四簡誌諒、高雄師範大學英語學系大三簡成元、台灣大學新聞研究所碩一徐敬萱、台灣大學政治學系國際關係組大三黃育靜。

蔡欣妤表示，在中央社實習期間每一名記者都有各自的專業及新聞倫理，能看到跟平常在新聞場域不同的光景，讓她反思要當什麼樣的記者，期待從國內或是國外實習後，看到不同的世界角度，「我很喜歡當記者，很慶幸可以獲得機會，也會帶著熱忱到國外，把前輩交給我的經驗收到口袋裡。」

龔芸可表示，今天是人生中壓力最大的一天，她非本科系出身，但實習期間都像海綿一般吸收知識，並感受到中央社對新聞的堅持，「仔細再仔細，嚴謹再嚴謹，體會到新聞不只是搶快，不只是求真還有求正確。」

「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，並獲得中華電信、中國信託商業銀行、第一商業銀行、兆豐銀行文教基金會與昇恆昌股份有限公司贊助支持，盼讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝著新聞媒體夢想前進。

中央社 實習

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