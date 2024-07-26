「86不存在的戰區」作家訪台 曝結局讓責編哭3次

中央社／ 台北26日電
2024年第23屆漫畫博覽會26日在台北世貿1館盛大登場，吸引許多漫畫迷、電玩迷入場參觀，館內人潮擠爆。中央社
2024年第23屆漫畫博覽會26日在台北世貿1館盛大登場，吸引許多漫畫迷、電玩迷入場參觀，館內人潮擠爆。中央社

日本輕小說「86—不存在的戰區—」系列作總銷售突破200萬冊，原著作家安里朝都及插畫家Shirabii今天首度在台灣同台，安里透露，第13集結局讓責任編輯「哭了3次」，也請讀者期待。

安里曾在2018年造訪漫畫博覽會舉辦首場簽名會，今天重返漫博舞台，他表示，此次前來受颱風凱米影響而心裡七上八下，還因飛機亂流搖晃太劇烈而暈機，但看到這麼多讀者前來支持，非常感謝大家。

「86─不存在的戰區─」以名為聖瑪格諾利亞的共和國為舞台，此國為應對鄰國無人機侵略，成功研發出同型武器，但「無人機」武器背後，卻是有1群少年少女正以「有人駕駛的無人機」之姿在奮戰著，指揮他人作戰的少女指揮管制官蕾娜與出生入死的少年，在故事中將上演如何戰鬥、應對離別。

安里分享，「86─不存在的戰區─」世界觀靈感源自美國作家史蒂芬．金（Stephen Edwin King）作品「迷霧驚魂」，「好奇若將一個國家放在購物中心裡面會發生甚麼事情。」筆下作品如阻電擾亂型均同出現會讓天色變暗，也是受「迷霧驚魂」作品的影響。

角色刻劃上，安里說，其實是源自實際存在的美國陸軍442步兵團，他們是歷史上在美國成立的日本人部隊，但即便是日本人，自我認同仍是美國，「86─不存在的戰區─」刻劃軍團擁有類似處境，但嘗試拿掉角色的自我認同。

台灣角川此次在2024漫博會推出故事最新續篇「86─不存在的戰區─（Ep.13）─Dear hunter─」，這也是完結篇。安里表示，故事走向仍是地獄，甚至讓責任編輯哭了3次，質問他為何要這樣撰寫。

Shirabii也提到，這是部沉重的作品，角色外型設計上，他刻意減少軍服比例，多讓主要角色穿上，符合故事氣氛。先鋒戰隊部分，則會細分出髮色、瞳色不同特性，若會「穿越」到筆下世界，他笑說自己仍希望在那個世界擔任畫家。

此回是Shirabii首回造訪台灣，但碰上颱風都在下雨，無法欣賞他所期待的台灣好天氣，他會努力享受雨天下的台灣，也期望擁有下次造訪機會，能一睹台灣晴天面貌。

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