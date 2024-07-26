台北國際合唱音樂節登場 聽見冰雪奇緣挪威美聲

2024台北國際合唱音樂節今天登場，曾為動畫電影「冰雪奇緣」唱開場曲的挪威CANTUS女聲合唱團，及橫掃多項合唱比賽冠軍的印尼巴塔維亞合唱團等名團，這次都來到台灣參與這場音樂盛事。

台北國際合唱音樂節開幕記者會上午在國立台灣博物館舉行，來自西班牙的雷歐亞少年合唱團，以巴斯克語帶來獨特的演唱，指揮阿斯圖雷茲特別表示，出發前就聽說有颱風消息，一開始大家都很擔心是否能順利抵台，因為從來沒遇過颱風，還好一路上都很順利。

主辦單位台北愛樂文教基金會執行長丁達明致詞表示，每一年音樂節都希望呈現更多元豐富的音樂內容，因此每次都努力邀請來自世界各地不同國家、不語言文化、及不同聲音前來，此外28日晚間開幕音樂會布魯克納「感恩頌歌」，以及8月4日閉幕音樂會威爾第「安魂曲」，皆為大型管弦樂團作品，也相當值得期待。

台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲致詞表示，音樂節26日至8月4日期間，每晚在國家音樂廳都有不同的團隊與組合演出，同時也在宜蘭、新竹、台中霧峰、嘉義、台南、高雄、屏東等地舉行巡迴音樂會；午間音樂會將於中正紀念堂中央通廊、中影商業大樓演講廳等多處公共空間，讓民眾近距離接觸合唱音樂。

主辦單位表示，本屆音樂節邀請許多國際知名團隊，來自印尼的巴塔維亞合唱團，屢次在歐洲6大合唱賽中贏得冠軍；1986年成立的挪威CANTUS女聲合唱團，2013年曾為迪士尼動畫「冰雪奇緣」演唱開場曲「薩米人頌歌」，受到全球矚目。

除了國際團隊，開幕音樂會特別邀請現任美國印第安納波利斯交響樂團助理指揮、台灣青年指揮家楊書涵，率領台北愛樂合唱團、台北愛樂青年管弦樂團及國內頂尖聲樂家共同演出布魯克納經典作品。

今年同步舉行的「台北國際合唱大賽」，來自馬來西亞、菲律賓、印尼、日本、台灣、香港等國家地區，31隊1200人報名參賽，展開世界級人聲競賽。