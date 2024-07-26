RMT醫療集團與工研院合作推動研發人造皮膚3D列印技術

2024年亞洲生技大展 Bio Asia從7月25日至28日，在台北市南港展覽館舉行四天。 RMT醫療集團所屬台灣博醫能生技在生技展與日本「RMT-SUPERCELL JAPAN」合作，分別與台灣工研院及日本臍帶血儲存公司「StemCell Institute」舉行簽約儀式。工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，與博醫能生技合作，希望透過雙方優勢，擴大台灣再生醫學應用市場及影響力，將台灣再生醫學產業推上國際市場。

亞洲生技大展是全球前三大生技展會，RMT 醫療集團總裁石原智博參與這次活動，RMT醫療集團資本額達10億美元，業務遍及台灣、日本、美國、新加坡、印尼及中東。集團旗下台灣博醫能生技，負責各項臨床試驗與生產製造，超基因生技負責各種幹細胞儲存，即將建置「博醫能基因」，專責細胞與基因檢測。

博醫能生技與工研院簽訂合作協議，合作推動再生醫療產業細胞3D 列印技術。 圖／RMT醫療集團 提供

博醫能生技與工研院26日上午舉行合作簽約儀式，博醫能生技與工研院合作的3D列印全皮膚組織，可望成為醫療及醫美的先驅技術，成為這次展場焦點。博醫能生技董事長何啟功表示，希望透過這項合作，讓人造皮膚在台灣能夠自給自足。

博醫能生技董事長何啟功表示，希望透過這項合作，讓人造皮膚在台灣能夠自給自足。 圖／RMT醫療集團 提供

石原智博說，人造皮膚的3D列印技術在美國已經有很長一段時間，沒有想到台灣的工研院也有這樣的技術。他深知病痛是很辛苦的事情，不以利益為前提，透過技術落實，發展出對人類健康有幫助的醫療，不忘初衷，不忘記醫療對大家最原本的意義。RMT在國際通路相當活躍，將投入更多資金，選出台灣優質研發技術，把完成臨床的技術帶到全球通路市場，讓全人類都能分享到醫療進步成果。

莊曜宇指出，台灣工研院深耕再生醫學多年，不斷以再生醫學解決現有治療無法突破的瓶頸。其中針對燒燙傷與皮膚整型病人，工研院整合了生物墨水材料、皮膚細胞培養分化與自動化細胞3D列印機台等三大領域技術，首創華人仿生全皮膚組織，建構從細胞培養基、細胞膠體成分，到大量生產的細胞3D列印機台，可大量印製全皮膚組織，加快皮膚培養過程。

他說，原本需要花費三個星期到四個星期培養的全皮膚組織，現在只需要6天。這次與博醫能生技合作，就是希望透過雙方優勢，擴大將台灣再生醫學應用市場及影響力，啟動再生醫學的創新產品開發引擎，將台灣再生醫學產業推上國際市場。

RMT控股集團總裁石原智博(左二)率領旗下博醫能生技董事長何啟功(左一)參加亞洲生技大展。 圖／RMT醫療集團 提供

博醫能生技今年3月獲得工研院「異體間質幹細胞治療糖尿病足潰瘍傷口修復產品」臨床授權，這次博醫能生技再次與工研院簽訂合作協議，共同推動再生醫療產業相關細胞3D列印技術，以及衍生新創事業發展。

RMT集團致力於四大戰略優勢，加速發展全球再生醫療。 一、擁有最多元且最優質的細胞儲存中心，提供跨國備存與醫療之需。 二、擴大細胞與基因健診中心，有助於預防醫療與精準醫療。 三、精粹各種幹細胞與外泌體衍生物， 優化醫療生技中心的運用。 四、未來RMT集團將發揮廣大國際通路優勢，歡迎台灣知名醫學與生技產業技術合作，發揮加乘效果，助益全球疾病患者的需求，為全球廣大「亞健康」人士提升免疫力， 持續造福更多人群。

RMT醫療集團也在7月27日與日本Stemcell Institute合資成立 RMT-SUPERCELL JAPAN，在日本建置全球最大幹細胞儲存中心，以及細胞醫療健診及醫美中心。Stemcell Institute 是日本市占率高達99%的臍帶血儲存上市公司， 超基因生技是這家公司的前10大股東， 超基因存戶享有在東京異地備存的專屬權益。