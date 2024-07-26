台東市馬卡巴嗨藝術節 27日登場連2天活動

中央社／ 台東縣26日電

台東市年度重要活動「馬卡巴嗨藝術節」，27、28日在台東森林公園盛大舉行。今年25周年，活動主題匯聚原住民文化的傳統與現代元素。

台東市長陳銘風今天告訴中央社記者，馬卡巴嗨藝術節不僅是展示台東原住民文化的絕佳機會，也是促進社區融合與文化交流重要平台，希望透過這次活動，讓更多人認識並且愛上原住民族文化。

依台東市公所資料，活動從27日傍晚6時起，預計到晚間9時結束。亮點卡司戴愛玲將帶來震撼人心演出，主持人布萊克薛薛將以幽默風趣風格串聯全場。此外，還有來自台東在地的優秀團隊如Hide Out、杵音文化藝術團、阿法和Eastype，將以獨特的音樂和舞蹈表演，呈現原住民文化獨特魅力。

28日晚同時間內容同樣精彩。梁文音將以動人歌聲引領觀眾進入音樂的海洋，還有東鼕原民森巴鼓隊、旮勒思南樂團、卑南青春歌謠隊、馬卡嬌娃、阿美族複音青春歌隊、跪父樂團以及Rose等多支在地團隊帶來精彩的表演，展示原住民文化多樣性與豐富性。

台東市公所表示，除精彩演出，活動現場還有豐富原創體驗與原味市集，參與者可親身體驗原住民傳統部落屋，參加藝術手作工坊，品味原民風味美食，並親手學習傳統技藝與童玩。

台東市馬卡巴嗨藝術節融合音樂、舞蹈、美食與手工藝的多元文化盛會。活動內容不僅讓民眾更深入了解原住民文化，提供一個愉快互動空間，台東市公所歡迎民眾27、28日到台東森林公園，感受這場獨特文化饗宴，體驗原住民文化無限魅力。

原住民 台東

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