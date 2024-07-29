愛他就要有所行動，敬家中的無名英雄！

還記得小時候，坐在爸爸肩膀上看世界的感覺嗎？爸爸的肩膀，是孩子溫暖又堅實的倚靠，不管經過多少風雨歲月，爸爸都像大樹一樣，堅持為家人遮風擋雨，父親節將至，回報爸爸的日子要來了，這一次，換我們來當爸爸的阿拉丁神燈，替爸爸實現願望！

圖／Shutterstock

很多人對爸爸都是愛在心中口難開，不知道該如何表達，但沉默的爸爸一定也滿心期待被關注。每逢父親節網路推薦的禮物總離不開「刮鬍刀」、「按摩機」、「音響」等3C產品，還有「蛋糕」、「領帶」、「泡茶用具」，也榮登父親節禮物NG地雷榜。

就曾有爸爸偷偷吐苦水，小孩從小到大已經送過好幾台電動刮鬍刀了，刮鬍刀一用幾十年，還是覺得手動的比較合用。也有本身就是「老爸」的網友說：「子女買的3C用品我也不太會用，只好一直放著長灰塵」，所以有網友說，選禮物「買爸爸會用的就對了」、「送健康一定不會錯」。

其實爸爸也會累，只是爸爸什麼都不說

那麼送爸爸什麼，才能送到爸爸心坎裡？是否有發現隨著年紀漸長，爸爸的肩膀變得酸痛僵硬，手舉不起來，動作變得緩慢，其實爸爸也會累，只是爸爸什麼都不說。如何幫助爸爸改善酸痛麻？有網友在社群討論版發問，「以前送過按摩券，結果都被媽媽拿去用」，「想送按摩椅，但家裡空間不大、覺得很佔地方，還有什麼可緩解酸痛問題？」

貼文PO出後，網友一致推薦：「試過合利他命了嗎？」、「我爸都吃合利他命，吃了以後感覺輕鬆很多」、「日本暢銷的合利他命，已經吃好幾年了，一開始是我爸主動說要吃，因為他朋友都在吃！」

圖／Shutterstock

這裡酸、那裡痛，近三成年長者恐面臨維生素B1缺乏

為什麼合利他命在長輩圈這麼受歡迎？由於年長者腰酸背痛，有可能是缺乏「維生素B1。」 維生素B1容易在食物烹煮過程中流失，並且隨著長輩年紀增長、吸收力下降，維生素B1缺乏的程度也會逐漸增加，長時間累積下來，導致這裡酸、那裡痛。想要緩解酸痛問題，可以適度補充維生素B1，若程度嚴重，則建議向專業醫師和藥師諮詢。

日本原裝進口合利他命擁有「國民B群」之稱，是國人去日本必買名產。「合利他命」醫療級B群含維生素B1誘導體TTFD，能讓維生素B1更快速被吸收，有效作用到達全身，有感緩解酸痛，且能長時間維持體內維生素B1高濃度，幫助維持良好生理機能。

圖／合利他命藥品

高貴不貴、儀式感十足，一出手就暖到爸爸心坎裡！

有網友表示：「巷口藥妝店就能買到，超方便」、「之前買合利他命送給爸爸，沒想到爸爸竟然感動到哭！他說他一直想買，但是都捨不得買……，老爸就是捨不得花錢在自己身上，他把錢通通花在我們身上」、「我小姑經常送我公公合利他命，我公公天天使用，超開心……」。

合利他命小小一瓶，就能展現100分的關心，可以天天派上用場，是很窩心又具有儀式感的父親節禮物，無論是交友廣闊的海派爸爸，或是注重CP值的務實派爸爸，都能用「黃色小丸子」收服他的心！今年父親節，就為爸爸準備合利他命，寵爸不手軟！天天吃緩解酸痛困擾，讓爸爸繼續勇健當英雄，也順便讓爸爸知道，當他的小孩好驕傲！

了解更多＞＞https://reurl.cc/nv6qOD

衛署藥輸字第025431號，北市衛藥廣字第113070228號

本品為醫師藥師藥劑生指示藥品，使用前請詳閱說明書警語及注意事項

合利他命藥品股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段39號3樓