老廣播人捐畢生收藏 國圖添美育視聽資料

廣播金鐘獎得主、知名廣播主持人趙琴，長年關注音樂及美育教育，累積豐富視聽資料及藏書，今天她將所有收藏捐贈給國家圖書館，由館長王涵青代表受贈。

根據國家圖書館發布新聞稿，趙琴本次捐贈藏書中年代最早的是由19世紀義大利著名聲樂家Concone創作樂譜Twenty-five lessons for medium voice, op. 10 : asequel to the Fifty lessons，已有近百年歷史仍是當今相當重要的聲樂經典教材。

王涵青致詞表示，趙琴於廣播音樂領域投注相當多的心力，多次獲得金鐘獎，更於2002年獲頒金鐘獎特別貢獻獎，趙琴經年累積相當多音樂資源，這次捐贈的資料，每一件都是她的心血結晶，其中世界首演「長恨歌」視聽資料，可謂近代史音樂劇的第一齣清唱劇，更代表華人音樂世界的重要里程碑。

王涵青表示，趙琴主持中廣「音樂風」節目，不僅開創台灣古典音樂廣播先河，並在事業有成之時，毅然於1995年遠赴美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）進修取得民族音樂學博士，學成返國後繼續製作中廣「音樂小百科」，推廣音樂美育教育不遺餘力。

趙琴致詞表示，她從事音樂廣播與推廣活動40餘載，所產出的相關文獻數量可觀，依內容可分為廣播節目檔案，推廣活動檔案以及個人檔案，包括許多錄音、影音出版、企劃書、文件、手稿、樂譜、節目單、海報、照片，大眾可以從中聽到、看到許多當代藝文界名人暢談他們的人生與理想，音樂名家的演奏聲響，以及座談會上學者專家們的智慧交鋒。