老廣播人捐畢生收藏 國圖添美育視聽資料

廣播金鐘獎得主、知名廣播主持人趙琴,長年關注音樂及美育教育,累積豐富視聽資料及藏書,今天她將所有收藏捐贈給國家圖書館,由館長王涵青代表受贈。

根據國家圖書館發布新聞稿,趙琴本次捐贈藏書中年代最早的是由19世紀義大利著名聲樂家Concone創作樂譜Twenty-five lessons for medium voice, op. 10 : asequel to the Fifty lessons,已有近百年歷史仍是當今相當重要的聲樂經典教材。

王涵青致詞表示,趙琴於廣播音樂領域投注相當多的心力,多次獲得金鐘獎,更於2002年獲頒金鐘獎特別貢獻獎,趙琴經年累積相當多音樂資源,這次捐贈的資料,每一件都是她的心血結晶,其中世界首演「長恨歌」視聽資料,可謂近代史音樂劇的第一齣清唱劇,更代表華人音樂世界的重要里程碑。

王涵青表示,趙琴主持中廣「音樂風」節目,不僅開創台灣古典音樂廣播先河,並在事業有成之時,毅然於1995年遠赴美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)進修取得民族音樂學博士,學成返國後繼續製作中廣「音樂小百科」,推廣音樂美育教育不遺餘力。

趙琴致詞表示,她從事音樂廣播與推廣活動40餘載,所產出的相關文獻數量可觀,依內容可分為廣播節目檔案,推廣活動檔案以及個人檔案,包括許多錄音、影音出版、企劃書、文件、手稿、樂譜、節目單、海報、照片,大眾可以從中聽到、看到許多當代藝文界名人暢談他們的人生與理想,音樂名家的演奏聲響,以及座談會上學者專家們的智慧交鋒。