垃圾危機連環爆！環團籲政府加強推動循環包裝容器

綠色和平、看守台灣協會、荒野保護協會、自然保育與環境資訊基金會今於立法院召開「台灣廢棄物過量問題及循環包裝容器產業推動公聽會」，呼籲行政院應主責指導跨部會共擬「循環包裝容器推動計畫」並設置專門預算，加速循環包裝容器成為台灣社會淨零、減塑減廢的關鍵解決方案。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，政府推動垃圾減量20餘年，但廢棄物不減反增、甚至全台垃圾山為患。綠色和平日前調查發現，環境部廢棄物處理預算分配長期呈現「重焚化、輕源頭減量」，每年花費17.7億鼓勵地方興建焚化爐、打包垃圾等，反觀循環杯、禁限用一次性塑膠等源頭減量工作每年卻僅有0.8億，兩者相差達22倍，等同變相鼓勵民眾從源頭無盡製造垃圾、維持焚化爐運轉。

綠色和平減塑專案主任徐聖惠提到，綠色和平去年發佈的「東亞地區循環杯系統與一次性杯系統之全生命週期環境影響比較」報告，台灣每年消耗40億個飲料杯，若全數替換成循環杯，可減少碳排放5萬8785公噸二氧化碳當量，相當於台灣街道一整年少了超過24萬輛機車，並省下超過84.5萬立方公尺的水。經濟成本方面，若政府扮演積極角色優化循環杯系統的發展，循環杯有潛力能比一次性杯系統更便宜，估算可進一步替台灣省下約1.6億的廢棄物處理成本。

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩呼籲，應在風景區、森林遊樂區、國家公園等人潮密集的開放空間強制使用循環容器系統，相關調查也指出偏鄉民眾處理垃圾不易，也應增加更多循環包裝產品，供民眾選擇使用。看守台灣協會秘書長謝和霖則認為，循環容器應由商家密集場域開始，容器清洗服務所需用地也應跨部會盤點空間。

自然保育與環境資訊基金會專案經理曾子郡主張，應比照氣候變遷因應法的2050年淨零排放目標，將廢棄物總量管制目標納入「資源促進法」法條中，透過明確的量化目標，帶動各部門轉型。

全台唯一生產玻璃瓶裝水的華生水資源生技董事長胡端圓指出，全球塑膠回收率僅9％，顯示塑膠回收速度遠遠不及生產，唯有「重複使用」才是垃圾減量之根本，同時建議政府提供補助給協助循環容器服務的正逆物流廠商，鼓勵更多業者進入重複使用產業。

循環餐盒服務商Loopick循拾執行長蔡萁聿則說，近年隨著封閉式場域開始導入循環杯，建議政府應提供如：電影院、球場業者相關資源與做法，協助導入循環容器，並規範政府經營或管理的場館與展會禁用一次性用品。

民眾黨立委陳昭姿稱，政府耗盡20年計畫整併「廢棄物清理法」和「資源回收再利用法」二法，但進度至今仍原地踏步，呼籲政府應建立更具強制性的資源循環對策；民進黨立委林月琴也呼籲政府加緊提出「資源循環促進法」草案，國民黨立委陳菁徽也呼籲應制定出循環包裝容器產業發展推動計畫，並配置跨年期的專案預算。

環境部資源循環署長賴瑩瑩也於會中承諾，源頭減量經費將逐年增加，未來會積極加強法規及跨部會合作，並協助建置相關商業模式、補貼循環產業者及應用科技協助重複使用產業發展。對於循環容器需要跨部會合作，行政院國發會經濟發展處長邱秋瑩則表示，會盡力協助相關跨部會協調促進解方。