女性每半年打1劑長效針 達愛滋零感染效果

聯合國愛滋規畫署（UNAIDS）提出2030年前「終結愛滋」的目標，與零新增、零死亡、零歧視的「三零願景」。亞東醫院感染管制中心主任楊家瑞分享，最新臨床實驗結果顯示，最新長效針劑只要女性每年接種2劑，就可以達到預防愛滋零感染的效果，對於愛滋防治有很大進步。

根據PURPOSE 1 三期臨床試驗的期中成果顯示，針對5300名非洲女性（納入孕婦與哺乳中婦女）雙盲試驗中，為每年施打兩次的長效型針劑與每日口服預防藥物（PrEP，暴露愛滋病毒前預防性投藥）的對照試驗中，長效針劑為零新增感染。

楊家瑞表示，長效針劑效果令人驚艷，口服藥物仍有2至2.4%的感染率，形同沒有明顯效果。從結果分析中，可以看到受試者一周服用藥物次數不到兩次，顯示口服藥物的瓶頸，而長效針劑是由醫護人員施打，可以確實達到防治效果。

楊家瑞指出，目前該針劑尚未上市，預計先從美國FDA申請藥證、上市使用，台灣預計再等待1至2年才有機會使用。該實驗目前為針對非洲女性實驗，預估亞洲女性也可以一體適用，預計將今年底或是明年會有PURPOSE 2的實驗，針對男性有下一波成果發小。

我國愛滋防治達到「91-96-95」，代表91％感染者知道自己感染愛滋病毒、96%感染者已服藥、95%服藥感染者達到病毒量測不到。去年新增HIV感染人數為940人、首次跌破千例。PrEP（暴露愛滋病毒前預防性投藥）是證實有效的預防愛滋的方式，藉由藥物的卓越進展，有望協助進一步降低HIV對公衛的挑戰、邁向終結傳染的最後一哩路。

在愛滋長效針劑部分，若為治療使用，一次自費價格約5萬元價格不菲。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，我國4月起已經有長效針劑納入健保補助，為2個月注射一次，但由於要價高於處方審查界線，為第二線藥物，採取事前審查機制，民眾必須符合年滿18歲、病毒量不到50 copies／ml、BMI不到30等10項條件才適用。