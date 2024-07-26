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台大醫院粉專遭冒用「兜售減肥藥」 院方提3步驟辨真偽
國內詐騙猖獗，台大醫院也受害。台大醫院表示，近期民眾幾乎「照三餐」接獲民眾以各式管道告知，坊間流傳打著台大醫院名義的廣告畫面及連結，臉書上更出現上百個台大醫院「假粉專」。台大醫院表示，民眾循確認網址、認明粉絲專頁名稱、確認名稱旁「藍勾勾」3步驟，確認是台大醫院粉專，以免遭受不實保健訊息詐騙。
台大醫院表示，許多粉絲專頁頂著台大醫院名號，要求民眾加Line購買減肥藥、保健食品等，院方曾經報警處理，但案件經檢察官調查，發現詐騙訊息來自中國大陸，無法進一步追溯，面對日益猖獗的詐騙粉專，僅能使用臉書檢舉功能，同時呼籲民眾不要上當。
院方表示，要辨識真正的台大醫院FB可循以下方式：
1. 先確認網址。
2. 確認粉絲專頁名稱為「台大醫院 National Taiwan University Hospital」（中英文名稱）
3. 名稱旁有藍色小勾勾。以上三點都符合，即可確認是正宗台大醫院臉書
台大醫院提醒，台大醫院僅有1個臉書帳號，其他帳號均夾雜詐騙等意圖，要求民眾加Line以獲取訊息或服務，台大醫院僅有一個獲官方認證的Line帳號，且不會透過社群媒體管道販售任何商品，醫院亦無代言販售任何產品，民眾如有醫療需求，應循正規醫療管道掛號、就醫。
台大醫院提醒民眾，如發現冒充台大醫院的臉書，除可向台大醫院通報外，亦可向臉書平台方檢舉，或撥打165反詐騙諮詢專線電話，向政府檢舉或報案。
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