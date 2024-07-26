2024遠東SOGO宅料理競賽 最高獎金15萬 邀您來參賽

第五屆「遠東SOGO宅料理競賽」，最高獎金15萬，歡迎素人大廚參賽。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供

為推廣永續消費及健康飲食理念，遠東SOGO百貨連年舉辦「遠東SOGO宅料理競賽」。邁向第五屆的賽事將徵件主題命為「里山里海，家鄉旬味」，初賽不限報名資格，參賽者自選一個城市的在地、當令食材，端出低碳、健康的永續料理，即能透過網路報名參賽，個人獎金最高15萬，初賽報名至9月4日截止，歡迎素人大廚參賽，響應「淨零綠生活」！

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）定義，「永續飲食」在保障食品安全與營養之餘，兼顧經濟發展、社會共融及環境永續。百貨永續模範生遠東SOGO自2017年率先全台百貨與零售通路全面禁用一次性與美耐皿餐具，開啟顧客來店用餐更友善環境的「新食器時代」，推動迄今進化到5.0，配合環境部政策，97.8%為「環保餐廳」，承諾使用環保餐具「源頭減量」、優先使用國產食材、遵循惜食理念客製化份量。並於2020年起，舉辦「宅料理競賽」，累計向逾7千萬人次推廣永續飲食理念。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，民以食為天，每天三餐都是減緩氣候變遷的機會；繼去年推廣「全食物利用」，第五屆遠東SOGO宅料理強調飲在地、食當令，使用當季在地食材入菜，減少食物里程產生的碳足跡，降低環境負擔，適時挑選「格外品」，風味與營養不減，惜食又省荷包，是聰明友善地球的消費方式。

遠東SOGO董事長黃晴雯（右）鼓勵青年透過永續飲食為社會帶來正向改變。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供

宅料理競賽報名期間適逢暑假，遠東SOGO寓教於樂，與農社企「三小市集」、鍋具品牌「瑞康屋」攜手於天母店、新竹店、高雄店舉辦免費食農教育課程，以當季盛產的火龍果為主角，青農歐孟堅述說栽種故事，分享如何運用各種狀態的火龍果、不能吃的部份還能做盆栽，讓孩子學會珍惜食物；國宴名廚陳瑞昌則示範用火龍果變化出在家就能做的夏日繽紛料理。

遠東SOGO與小農、專櫃廠商聯手舉辦美食巡演，推廣在地當令飲食。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供

遠東SOGO宅料理競賽亦結合店內人氣環保餐廳，邀請主廚重新詮釋上屆優勝作品，以專業手法深化永續餐飲概念，發揮食材最美好的風味。10月底前，於遠東SOGO台北忠孝館「皇家哥本哈根」、復興館「新葡苑」、敦化館與天母店「紅豆食府」限定「美味再現」，點選指定料理，限量贈可口可樂在地南投金萱、花蓮舞鶴蜜香紅茶。

遠東SOGO天母店「紅豆食府」限定「美味再現」餐點。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供

宅料理競賽預計10月中旬於台北復興館9樓舉辦決賽，現場將由歷屆參賽者展示「永續餐盒」，呈現永續餐飲的多種可能。宅料理不僅成為餐廳佳餚，更可走入家庭分享愛的滋味，順應時令與地點、選擇合適食材，調整烹調手法和擺盤，大廚或素人都可以是永續食尚家！

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