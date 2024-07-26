抗議民進黨政府逼迫客語和原住民語 公民團體發動抗爭

民進黨政府的教育部因為修改長期以來的「臺灣閩南語」為「臺灣台語」，引起客家族群和原住民族群強烈的質疑和不滿，文化部更將於7月27日在台北市華山1914文化創意產業園區紅磚區西5-1館，辦理2024國家語言發展會議。

客家族群和原住民族群對此大為反彈，將發動民眾前往會場表達意見，抗議文化部趕出客語和原住民語為國家語言之列，並暗渡陳倉將行之有年的「臺灣閩南語」擅自改為「臺灣台語」。

依《國家語言發展法》規定，文化部主責統籌國家語言事務，雖相關部會亦有權責與配合相關事務，但是國家語言會議屬國家層級，文化部居然刻意只辦「臺灣台語、馬祖語、手語」，這是造成這次公民運動，發起許多族群抗爭的主因。

如今教育部決定將臺灣臺灣閩南語認證考試、全國語文競賽均竄改為「臺灣台語」，完全沒有經過討論，就形成正式文書發布，把長期以來的平衡發展，互尊互榮發展，徹底地打破，製造紛爭與對立。

>抗議團體指出，所謂「臺語」一詞，在民國47年10月國防部印發的《注音臺語會話》一書，上面還有蔣中正署名、核章。假如民進黨政府真的認真要把「去蔣化運動」當成是政府施政的核心價值，顯然「臺灣閩南語」使用「臺語」一詞就是「抱緊蔣中正威權」的大腿。

許多文史專家抗議指出「臺語」稱呼，日據時代就有了，但是日據時代日本官方文書使用的是「臺灣語」三個字，而不是「臺語」一詞，當時還編有《台灣語教科書》(1944)、《台灣語學雜誌—語苑》等等。「台灣語」是殖民者為了解殖民地語言而設立的用語，今臺灣閩南語界持此殖民語而自豪，頗有「日粉」之虞，而且當時的「台灣語」包括了福建話、廣東話、蕃語，也不是只有臺灣閩南語，望政府三思。

本次公民運動訴求如下：

(1) 文化部必須依法行政，不得切割客語和原住民語，並趕出國家語言之列。 (2) 請教育部、文化部正式公布收回「臺灣台語」稱呼，必須有討論，才有民主。 (3) 要求文化部依法增辦「客語、原住民語」的國家語言發展會議。 (4) 請立法院針對國家語言法詳細檢視相關條文，未依規辦理的部會，公民亦將依法提起訴訟，並請立法院依法凍結相關經費。

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