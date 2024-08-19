貧窮不只是缺衣少食，更是「沒得選擇」！伊甸陪伴身障者從匱乏轉為豐足

對於「貧窮」，你的定義是什麼？貧窮向來是社會上深遠且複雜的議題，很多人對貧窮的想像僅止於缺乏金錢、衣食等物質，但實際上，貧窮還包括了在生活大小事上「沒得選擇」、「機會匱乏」這類困境。身障者本身缺少就業、學習、人際互動等機會，深陷在多重貧窮的漩渦中，家人也只能承擔起照顧責任，沒得選擇。如何藉助社會的力量，包容理解身障者的差異需求？讓他們能夠有所選擇，脫離貧窮陰影，好好生活，好好的被對待？

身障者本身缺少就業、學習、人際互動等機會，需要藉助社會的力量遠離「選擇匱乏」。 (圖／吳彥鋒 攝影)

22歲的阿翰是智障和肢障重度腦麻者，爸爸媽媽從小帶他四處求醫，照顧得無微不至，爸爸說：「能走也好，不能走也好，他都是我的小孩，在我眼裡，他就是個比較不方便的孩子。」阿翰高中畢業後，媽媽本來想要自己照顧他，但考量到阿翰如果待在家裡鮮少與人互動，會加速退化，因此決定讓阿翰進到伊甸基金會宜蘭教養院接受日間照顧服務。

阿翰平時在家，連喝水、上廁所都由媽媽照顧，一下子換到陌生的環境，家人難免不放心，但爸爸參觀宜蘭教養院後，看見社工專業的課程規劃，爸爸說：「這裡有老師指導，有同學陪他聊天，為了小孩好，所以才把他送過來，我也希望他能不斷進步。」

阿翰來到宜蘭教養院，有更多機會學習和進步。 (圖／吳彥鋒 攝影)

給予舞台和機會，還給身障者選擇的權利阿翰一開始不太願意離家，但來到宜蘭教養院幾天後，他就交到了好朋友，喜愛唱歌的他，也在這裡找到了舞台，阿翰曾參加宜蘭縣身障組歌唱比賽，還通過了初選，讓他對自己更有自信。此外，阿翰高中就讀資訊科，平時會用電腦打日記查資料，最近還搭上伊甸「圓夢憩旅」專車前往臺北大巨蛋，觀賞中華職棒35年例行賽，對阿翰來說更是前所未有的體驗。

阿翰在教保員陪伴下，進行腿部功能訓練。 (圖／吳彥鋒 攝影)

社工高麗菁從側面觀察，認為阿翰來到宜蘭教養院3年，最大的進步就是「懂得表達，脾氣也變好了」，宜蘭教養院每週會安排「雲志工」，透過線上分享的方式，和院生聊天分享心事、溝通觀念，志工有時也會分享自己的旅遊見聞，帶給他們更多元、寬廣的資訊。

在教養院裡，除了生活照顧、例行的體適能課、職能治療等，院內也有詩歌班、啦啦隊，讓院生能嘗試多元興趣。而對於大多數的身障者而言，一般人習以為常的「搭火車」、「買東西」、「投票」等，對他們來說都遙不可及，因此院內定期安排社區適應活動，或協助身心狀況許可的院生自己購買火車票、坐輪椅進站、體驗「搭火車」；或是舉辦柑仔店、模擬投票等活動，讓院生能夠學習融入社區、參與社會的境況，進而提升自主性，讓他們對自己的人生擁有更多選擇權和機會。

阿翰喜歡唱歌，也曾參加宜蘭縣身障組歌唱比賽，還通過初選。 (圖／吳彥鋒 攝影)

分擔重擔，給照顧者一些喘息的空間孩子過得好不好，感受最深的是媽媽。她覺得阿翰去宜蘭教養院以後，性格變得更開朗，回家後還會跟家人介紹自己的「好麻吉」，媽媽笑著說：「他打完疫苗有段期間發燒，不能去上學，還是會吵著要去！」

媽媽從阿翰小時候就天天陪他去上學，在旁邊餵他喝水、幫助他如廁，放學後還抓著阿翰的手，陪他練習寫字。高中時，他個頭已經長得比媽媽還高，但移動都還是需要協助，好幾次媽媽施力不當，腰就受傷了。而宜蘭教養院全方位的專業照顧，讓媽媽減輕許多負擔，他也在院內提升操控電動輪椅的能力，可以自主移動，讓長年擔任照顧者的媽媽，終於多了一點喘息的時間。

前年，阿翰爸爸生病了，經常需要到醫院洗腎，阿翰媽媽慶幸自己已為孩子安排日間照顧，現在才有餘力照顧生病的先生，否則她會分身乏術、負荷不來。媽媽說：「現在我每週3天陪先生去醫院復健，其餘時間我可以種菜和休息，有時間可以陪伴其他家人。」對於長年擔任照顧者的阿翰媽媽來說，生活中短暫的空檔與喘息時間，對她來說是莫大的餘裕，她很感謝社會上有像宜蘭教養院這樣的機構，可以安心託付孩子，不只阿翰能擁有更多資源和機會，也讓她多了些選擇，能夠休息照顧自己，補充內心的能量。

阿翰在宜蘭教養院獲得良好照顧與支持，媽媽也多了一些喘息的空間。 (圖／吳彥鋒 攝影)

像阿翰這樣的家庭，亟需社會提供資源，接住身障者的需求，也分擔照顧者的重擔。宜蘭教養院除了提供日照服務，也針對重度身障者提供24小時的全日型照顧服務，透過體能課、營養師、護理師等專業規劃，幫助身障者延緩退化，建立規律生活。

伊甸基金會指出，目前全日型服務供不應求，還有很多極重度、無法走出家門的身障家庭，家庭負荷大，又不曉得如何向外求助，需要更多社會大眾一同來關心。除了實際的捐款支持，也徵求企業志工協助園區清潔、陪伴院生踏青旅遊等，讓身障者有機會接觸不同人事物、拓展生活領域，擁有更多自主的權利和選擇的機會。

伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」在生活、文化、就業、輔具及居住等面向，給予身心障礙者專業且適足的支持與服務，培養他們生活自理能力，和發展藝術創作潛能等，減輕家庭照顧及經濟負擔，以提升家庭生活品質。

此外，也透過關懷陪伴及資源連結，幫助障礙者預防貧窮，讓日常選擇不再感到匱乏，並能重獲自我決定的權利，終能回歸社會，好好過日子。

邀請大家一起支持「身心障礙者服務計畫」，或上網搜尋「伊甸 身障服務」。